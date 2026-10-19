Kees Smit tetap setia kepada AZ. Klub asal Alkmaar itu mengumumkan pada Senin bahwa sang gelandang telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub mengenai kontrak baru hingga pertengahan 2030. Kontrak Smit saat ini di AZ akan berakhir pada 30 Juni 2028.

Voetbal International sebelumnya melaporkan bahwa Smit (20) akan memperpanjang kontraknya bersama AZ selama empat musim. Gelandang serang itu menjalani debutnya di sepak bola profesional bersama Jong AZ tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-17. Setahun kemudian, ia menjalani debut bersama tim utama, yang sejauh ini telah dibelanya dalam 84 pertandingan.

Smit menjuarai Piala KNVB Eurojackpot dan Piala Johan Cruyff bersama AZ. Selain itu, ia menjuarai UEFA Youth League bersama Jong AZ dan Piala Eropa bersama timnas Belanda U-19. Setelah membela timnas Belanda U-21, Smit menembus timnas senior Belanda awal tahun ini dalam laga persahabatan melawan Norwegia.

"Kepercayaan dari klub tentu sangat besar. Saya merasa sangat nyaman di sini dan masih banyak yang bisa saya pelajari. Pada dasarnya, kami cukup cepat mencapai kesepakatan," jelas Smit tentang alasannya mengikat masa depannya dengan AZ.

"Di tim junior, tentu ada momen-momen yang sangat indah. Namun, menurut saya, semua itu baru benar-benar berarti di tim utama. Menjuarai piala, pertandingan-pertandingan Eropa yang indah... Menurut saya, itulah yang pada akhirnya ingin Anda raih. Dan bisa terus bermain di sini membuat saya bangga," ujar pemain AZ yang bersyukur itu. Ia senang masih bisa bermain di Alkmaar untuk klub yang sangat dicintainya.

"Saya rasa Anda tidak terlalu sering melihat hal seperti ini, tetapi di sini Anda bisa melihatnya. Tentu ada banyak pemain yang sudah bertahun-tahun bermain di sini. Bagi saya sendiri, ini istimewa dan saya juga senang. Anda mengenal banyak pemain yang sudah lama bermain bersama Anda dan orang-orang yang sudah lama Anda temui. Ini seperti keluarga," kata Smit.

"Banyak yang sudah dikatakan dan ditulis tentang Kees. Ia adalah talenta yang luar biasa, tetapi kekuatan dari perpanjangan kontrak ini terutama terletak pada perasaan Kees terhadap AZ," ujar direktur teknik Niels van Duinen dengan gembira.

Keputusan Smit menandatangani kontrak baru setelah sebelas tahun di AZ membuat Van Duinen bangga. "Menurut saya, itu unik dan sekaligus sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami di AZ. Saya rasa ini adalah pujian besar bagi klub karena ini menyangkut perasaan para pemain terhadap klub. Itulah sesuatu yang sangat saya rasakan dalam pembicaraan dengan Kees."