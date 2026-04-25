Kees Smit membuka peluang untuk transfer besar: ‘Jika mereka ingin bernegosiasi…’

Kees Smit kembali menjadi berita utama di Spanyol, kali ini karena pernyataannya setelah pertandingan Go Ahead Eagles melawan AZ (0-0). Di hadapan kamera ESPN, ia mengatakan bahwa ia ‘memiliki waktu untuk bernegosiasi’ selama kunjungannya ke Barcelona.

“Idealnya kita bisa merayakan seperti ini setiap minggu, tapi sayangnya itu tidak mungkin,” kata Smit. “Sekarang sudah waktunya untuk kembali bersikap normal. Kami sangat menikmati hari-hari terakhir ini, tapi kami masih punya tiga pertandingan lagi, jadi kami akan kembali bersikap normal.”

Bertingkah normal itu belum bisa dilakukan untuk saat ini, karena skuad AZ akan berlibur sebentar di Barcelona. “Itu satu-satunya kesempatan bagi kami untuk merayakannya sebentar lagi, setelah itu kami punya pertandingan lagi,” kata Smit sambil tertawa.

Reporter ESPN Sjors Blaauw berpendapat bahwa kehadiran Smit di Barcelona pasti akan kembali menjadi sorotan di Spanyol. “Ya, mungkin saja, saya tidak tahu,” jawab talenta muda itu. “Apakah masih ada waktu untuk bernegosiasi di sana? Manajer tim juga sudah bercanda soal itu…”

“Tidak, saya akan menikmati waktu di sana. Tapi jika mereka ingin bernegosiasi, saya siap melakukannya. Saya punya cukup waktu untuk itu,” kata Smit sambil tertawa. Pernyataan itu kini juga sampai ke media Spanyol, yang benar-benar terpikat oleh talenta muda ini. Spekulasi sudah mulai bermunculan tentang persaingan transfer yang sengit antara FC Barcelona dan Real Madrid.

Leeroy Echteld kemudian juga ditanya oleh kamera ESPN mengenai pernyataan anak didiknya. “Apakah dia mengatakan itu? Tidak, saat ini dia tetap bersama kami,” jawab sang pelatih.

Terakhir, Smit juga menanggapi rumor bahwa pemandu bakat AC Milan duduk di tribun selama final piala untuk mengamati rekan setimnya, Sven Mijnans. “Saya sangat mengerti itu, karena dia pemain yang sangat bagus. Juga klub yang bagus, jadi jika dia bisa bergabung ke sana… Itu sangat bagus,” tutupnya.