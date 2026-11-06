Kees Smit: "Feyenoord dan Ajax, saya masih sakit hati soal itu"

Kees Smit mengakui kesalahannya setelah AZ kalah 1-2 dari Juventus di Liga Europa. "Sebenarnya saya kembali bermain sedikit terlalu cepat," kata gelandang serang klub asal Alkmaar itu, merujuk pada cedera yang baru-baru ini dialaminya.

"Ini pelajaran bagi saya bahwa mungkin saya harus lebih jujur kepada diri sendiri dan para fisioterapis," ujar Smit seperti dikutip Algemeen Dagblad. "Namun, saya hanya ingin bermain sebanyak mungkin dan itu sedikit menjadi jebakan bagi saya."

Setelah pulih dari cedera pangkal paha, Smit kembali memperkuat timnas Belanda U-21. Ia menjadi starter saat menghadapi Norwegia (0-0) dan Slovenia (menang 4-2), serta berperan penting dalam laga kedua lewat satu gol dan satu assist. Smit absen karena cedera dalam laga melawan Bosnia dan Herzegovina yang menghasilkan tiket ke Piala Eropa.

Pemain AZ itu kemudian menepi selama sebulan akibat cedera baru. "Kalau kondisi saya tidak terasa baik, lebih baik melewatkan satu atau dua pertandingan. Namun, saya ingin membantu timnas Belanda U-21. Akibatnya, saya juga melewatkan laga-laga menarik dan itu sangat saya sesali. Laga melawan Feyenoord dan Ajax masih membuat saya kesal."

Melawan Juventus, Leeroy Echteld memberi Smit kesempatan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. "Saya sangat ingin bermain sepakbola lagi dan pertandingan seperti ini selalu memberi energi. Saya sangat senang bisa bermain lagi dan saya ingin terus bermain."

Pertandingan berikutnya AZ Eredivisie 10.45 GRO

Smit dan Elijah Dijkstra, pemain pengganti lainnya, membuat AZ kerap mengancam Juventus pada fase akhir pertandingan. "Ya, keduanya tampil bagus setelah masuk. Namun, menurut saya permainan tidak baru benar-benar berubah pada akhir laga. Menurut saya, kami bermain cukup baik pada babak kedua," kata Echteld yang puas.

"Tentu saja, pergantian pemain membuat pertandingan lebih terbuka dan para pemain itu memberi tambahan energi," ujar pelatih AZ tersebut, yang berharap timnya bermain lebih dewasa pada babak pertama. "Selama pertandingan, kami merasa perlu meningkatkan permainan satu atau dua tingkat. Pada akhirnya kami mampu melakukannya dan itu menunjukkan bahwa kami juga bisa mengimbangi mereka."