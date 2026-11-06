Kees Smit mengakui kesalahannya setelah AZ kalah 1-2 dari Juventus di Liga Europa. "Sebenarnya saya kembali bermain sedikit terlalu cepat," kata gelandang serang klub asal Alkmaar itu, merujuk pada cedera yang baru-baru ini dialaminya.

"Ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa mungkin saya harus lebih jujur kepada diri sendiri dan para fisioterapis," kata Smit seperti dikutip Algemeen Dagblad. "Namun, saya hanya ingin bermain sebanyak mungkin dan itu sedikit menjadi jebakan bagi saya."

Setelah pulih dari cedera pangkal paha, Smit kembali memperkuat timnas muda Belanda. Ia menjadi starter saat menghadapi Norwegia (0-0) dan Slovenia (menang 2-4), serta berperan penting dalam laga kedua lewat satu gol dan satu assist. Smit absen karena cedera dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina yang menghasilkan tiket ke Piala Eropa.

Pemain AZ itu kemudian menepi selama sebulan akibat cedera baru. "Kalau kondisinya terasa tidak baik, lebih baik melewatkan satu atau dua pertandingan. Namun, saya ingin membantu timnas muda Belanda. Akibatnya, saya juga melewatkan pertandingan-pertandingan menarik, dan saya sangat menyesalinya. Laga melawan Feyenoord dan Ajax masih membuat saya kesal."

Melawan Juventus, Leeroy Echteld memasukkan Smit sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. "Saya sangat ingin bermain sepakbola lagi dan pertandingan seperti ini selalu memberi energi. Saya sangat senang bisa bermain lagi dan saya ingin terus seperti ini."

Pertandingan berikutnya AZ Eredivisie 10.45 GRO

Smit dan Elijah Dijkstra, pemain pengganti lainnya, membuat AZ beberapa kali mengancam Juventus menjelang akhir laga. "Ya, keduanya tampil bagus setelah masuk. Namun, menurut saya perubahan nyata tidak baru terjadi pada akhir pertandingan. Saya rasa kami bermain baik pada babak kedua," kata Echteld dengan puas.

"Tentu saja, dengan masuknya para pemain pengganti, pertandingan menjadi lebih terbuka dan mereka memberi tambahan energi," ujar pelatih AZ itu, yang berharap timnya bermain lebih matang pada babak pertama. "Selama pertandingan, Anda merasa bahwa kami harus meningkatkan permainan satu atau dua tingkat. Pada akhirnya kami mampu melakukannya, dan terlihat bahwa kami juga bisa mengimbangi mereka."