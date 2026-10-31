Sven Mijnans menjadi salah satu pemain paling menonjol bagi PSV pada Sabtu malam saat timnya menang telak 7-0 atas Willem II. Gelandang itu mencetak gol indah, menyumbang satu assist, dan tampil di depan kamera ESPN seusai pertandingan dengan perasaan senang. "Kalau Anda menang 7-0, mencetak gol, dan memberikan assist, tentu rasanya menyenangkan," kata Mijnans.

Bagi Mijnans, penampilan kolektif PSV menjadi sumber kepuasan tersendiri, terlebih ketujuh gol mereka dicetak oleh pemain yang berbeda. "Menurut saya, para pemain yang masuk juga turut berkontribusi dan benar-benar membawa energi tambahan," ujarnya. "Apa yang kami lakukan bersama selama beberapa pekan terakhir hari ini membuahkan hasil berupa gol, dan itu menyenangkan."

Mijnans mencetak salah satu gol terindah malam itu dengan langsung menyambar umpan silang Sergiño Dest. Bola hasil sepakannya masuk setelah membentur bagian bawah mistar. "Saya melihat seorang pemain naik, tetapi pada satu titik saya melihat dia tidak lagi melompat," kenangnya. "Lalu saya berpikir: kalau begitu, saya bisa menyambarnya, dan bolanya masuk dengan bagus."

Menurut Mijnans, penyelesaian itu membutuhkan teknik yang cukup tinggi karena bola tidak datang tepat ke kakinya. "Bola datang agak ke tengah, jadi saya harus menggunakan kaki bagian dalam untuk mengarahkannya ke sudut jauh," jelas sang gelandang. "Kedengarannya sangat mudah, tetapi bolanya masuk dengan sempurna."

Kepercayaan diri itu akan berguna bagi PSV menjelang laga Liga Champions melawan Club Brugge yang dijadwalkan berlangsung Rabu. "Kami adalah satu tim, satu keluarga, dan bersama-sama kembali menampilkan permainan yang bagus," ujar Mijnans, yang ingin mengulangi penampilan saat menghadapi FC Porto (menang 0-1). "Apa yang kami lakukan di sana ingin kami lakukan juga pada pertandingan berikutnya, tetapi itu tidak akan mudah karena Brugge benar-benar memiliki tim yang bagus tahun ini."

Mijnans juga menantikan kesempatan pertamanya menjadi starter dalam pertandingan kandang di Liga Champions, meski ia terutama merasa puas dengan perkembangan pribadinya di PSV. "Saya belum pernah menjadi starter dalam pertandingan kandang di Liga Champions, tetapi saya mendengar dari pemain lain bahwa ada sesuatu yang lebih dalam laga seperti itu dan rasanya sangat istimewa," kata sang gelandang. "Selama beberapa pekan, mungkin bahkan dua bulan, saya merasa sangat nyaman dan merasa telah menemukan tempat saya di PSV."

Perasaan itu tidak muncul sejak awal, Mijnans mengakui. Setelah pindah pada musim panas, ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, antara lain karena harus pindah rumah dan menjalani kehidupan keluarga bersama anaknya yang masih kecil. "Pada awalnya semua berjalan agak lebih sulit dan mungkin saya juga harus lebih berusaha menemukan tempat saya," ujarnya. Ia kemudian mengakui telah melakukan pembicaraan yang baik mengenai hal itu. "Kedengarannya agak konyol, tetapi mungkin pada awalnya saya sedikit meremehkannya. Sekarang semuanya terkendali dan sudah ada stabilitas."