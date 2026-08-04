Kedatangan rekrutan Barcelona untuk menjalani tes medis

Penyerang asal Brasil, Kerolin Nicoli, tiba di Bandara Barcelona pada dini hari Selasa, datang dari Sao Paulo, untuk merampungkan proses kepindahannya secara resmi ke klub sepak bola wanita Barcelona, setelah berpekan-pekan negosiasi rumit dengan klub lamanya, Manchester City dari Inggris.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Catalunya "Mundo Deportivo", yang menjadi saksi langsung atas kedatangan pemain tersebut, Nicoli yang berusia 26 tahun mendarat sedikit sebelum pukul 10.00 pagi di tanah Catalunya, usai perjalanan yang memakan waktu sekitar 10 jam dari Brasil.

Kerolin mengakhiri masa penantian panjang yang ia habiskan di negaranya selama beberapa hari terakhir, saat ia menanti kabar final untuk memastikan kesepakatan kepindahannya, yang menyaksikan negosiasi berlarut-larut bolak-balik dengan Manchester City, yang tertunda akibat sebuah dokumen yang harus dikirim oleh klub Inggris itu, sehingga memperpanjang keseluruhan proses tersebut.

Penyerang asal Brasil itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis menyeluruh dalam beberapa jam ke depan, sebelum menandatangani secara resmi kontrak barunya dengan klub Catalunya tersebut, dalam langkah yang menandai babak baru dalam perjalanan karier profesionalnya.

Kerolin tampak penuh antusiasme dan kebahagiaan yang jelas terhadap petualangan barunya ini, di mana ia mengungkapkan kesetiaan awalnya kepada Barcelona dan para pendukungnya dengan cara yang mencolok melalui gaya rambut barunya yang ia pilih khusus untuk momen ini.

Pemain itu mengepang dan menata rambutnya menyerupai bentuk hati dari samping yang memadukan warna biru dan merah marun, yaitu dua warna terkenal klub Barcelona, sebagai isyarat simbolis yang jelas atas keterikatan emosionalnya dengan klub Catalunya tersebut bahkan sebelum ia melangkahkan kaki pertamanya secara resmi bersama klub itu.

Kerolin Nicoli diperkirakan akan menjadi tambahan berkualitas bagi lini serang Barcelona wanita, berkat pengalamannya yang luas di level internasional dan perjalanan kariernya yang gemilang bersama Manchester City dan timnas Brasil.