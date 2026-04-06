Kecerdasan buatan memprediksi tim yang akan lolos dari grup Real Madrid dan Bayern Munich

Malam ini, Selasa, mata para penggemar sepak bola dunia tertuju ke Stadion Santiago Bernabéu di ibu kota Spanyol, Madrid, tempat Real Madrid menjamu Bayern München dalam leg pertama perempat final Liga Champions Eropa. Pertandingan ini mempertemukan dua klub paling bergengsi di benua Eropa dan yang paling sering menjuarai kompetisi kontinental tersebut.

Meskipun tim Jerman dianggap sebagai favorit untuk lolos ke semifinal, analisis prediksi dan model kecerdasan buatan memberikan keunggulan tipis bagi Real Madrid pada leg pertama, berkat keunggulan historisnya di kandang sendiri dan ketangguhannya di kompetisi Eropa.

Keunggulan Real Madrid di Bernabéu

Model statistik menunjukkan bahwa peluang kemenangan Real Madrid berkisar antara 45% hingga 50%, dibandingkan dengan peluang yang hampir sama untuk kemenangan Bayern Munich atau hasil imbang.

Perkiraan ini didasarkan pada performa luar biasa tim Spanyol di kandang, di mana mereka meraih kemenangan dalam delapan dari sepuluh pertandingan terakhir yang mereka jalani di Liga Champions di kandang, dan hanya mengalami kekalahan dari Manchester City dan Arsenal selama periode tersebut.

Selama rentetan ini, Real Madrid mengungguli klub-klub besar seperti Juventus, Atlético Madrid, Benfica, Monaco, Marseille, dan Red Bull Salzburg, yang mencerminkan kekuatan serangan dan stabilitas teknisnya dalam pertandingan-pertandingan besar.

Pertandingan terbuka dan prediksi gol

Analisis memperkirakan bahwa pertandingan ini akan berlangsung terbuka dan kaya akan gol, dengan kemungkinan kedua tim mencetak gol, mengingat efektivitas serangan mereka yang mencolok.

Real Madrid telah mencetak gol dalam 15 dari 16 pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang, sementara Bayern Munich berhasil mencetak gol dalam 12 dari 13 pertandingan tandang terakhirnya, dengan rata-rata dua gol per pertandingan musim ini.

Favorit Utama untuk Lolos

Meskipun Real Madrid unggul di leg pertama, prediksi umum menempatkan Bayern Munich sebagai kandidat terkuat untuk mencapai semifinal, berkat stabilitas teknisnya di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany, serta rekor gemilangnya di turnamen musim ini.

Para analis berpendapat bahwa tim Bavaria memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar Eropa di final Budapest bulan depan.

Kenangan Pertemuan Sebelumnya

Pertemuan terakhir kedua tim di Stadion Bernabéu berakhir dengan kemenangan Real Madrid 2-1, setelah hasil imbang yang menegangkan 2-2 di Munich, sehingga tim Spanyol itu memastikan tiket ke final saat itu.

Kali ini, penentuan akan berlangsung di Allianz Arena dalam babak semifinal, sehingga pertandingan leg pertama di Madrid menjadi kunci penting bagi ambisi kedua tim untuk melanjutkan perjalanan menuju gelar juara.

Sementara Real Madrid mengincar gelar ke-16 mereka di turnamen ini, Bayern Munich berharap untuk mengembalikan kejayaan Eropa dan membuktikan keunggulannya atas salah satu rival terberatnya di Benua Eropa.

