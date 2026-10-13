Kecerdasan artifisial memprediksi hasil pertandingan Barcelona vs Galatasaray

Raksasa statistik dunia "Opta" mengungkap prediksi mengejutkan mereka untuk pekan kedua Liga Champions Eropa, yang menempatkan Galatasaray dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi Barcelona, sementara memberikan secercah harapan lebih besar bagi Fenerbahce dalam misinya di Inggris.

Pekan kedua turnamen paling penting dan paling bergengsi bagi klub-klub sepak bola Eropa dimulai hari ini, di mana Galatasaray menjamu raksasa Spanyol Barcelona dalam laga panas di Stadion Rams Park yang dipenuhi penonton, sementara Fenerbahce bertandang sebagai tamu berat ke markas Aston Villa di Inggris besok dalam ujian yang tidak kalah sulit.

Beberapa jam sebelum sepak mula, jaringan "Opta" yang khusus menangani data mengungkap hasil prediksi mereka untuk laga Galatasaray melawan Barcelona, yang diperoleh setelah ribuan kali simulasi menggunakan kecerdasan artifisial, dan bersandar pada analisis cermat terhadap ribuan data terkait performa kedua tim.

Angka-angka tersebut menegaskan dominasi mutlak tim Katalan, di mana persentase kemenangan Barcelona di luar markasnya atas Galatasaray mencapai 68,9%, sementara pendukung Galatasaray hanya diberi persentase kecil sebesar 13,4% untuk meraih kemenangan di kandang mereka, sedangkan kemungkinan hasil seri mencapai 17,7%.

Pada laga kedua yang menjadi perhatian pendukung Turki, peluang Fenerbahce terlihat relatif lebih baik meski misinya berat, karena mereka akan menghadapi Aston Villa di stadion tuan rumah di Inggris.

Menurut simulasi tersebut, kemungkinan kemenangan Fenerbahce mencapai 22,1%, berbanding 55,1% untuk Aston Villa, sementara kemungkinan laga berakhir dengan hasil seri sebesar 22,8%.

Angka-angka ini mencerminkan jurang besar yang dilihat model-model kecerdasan artifisial antara sepak bola Turki dan tim-tim besar Eropa, namun pada saat yang sama menempatkan seluruh tekanan di pundak Barcelona dan Aston Villa, serta memberikan kedua tim Turki itu motivasi untuk bangkit dan menciptakan kejutan di depan para pendukung mereka.



