Pemain berkebangsaan Jerman, Karim Adeyemi, mencatatkan penampilan perdananya dengan kostum Barcelona menghadapi Birmingham, memperlihatkan aksi-aksi menusuk dan umpan-umpan diagonal pertamanya, namun ia lebih banyak menyuguhkan kilasan-kilasan sekilas dibandingkan hal lainnya dalam 45 menit pertamanya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", terlihat kekurangan latihan pada diri sang pemain, dan kelelahan mungkin juga memengaruhi ketepatan pengambilan keputusannya; pada beberapa momen transisi ia memilih umpan yang salah, atau mempercepat permainan ketika situasi menuntut ketenangan, atau kesulitan dalam menyelesaikan peluang.

Adeyemi membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi Hansi Flick sudah menentukan tugas-tugas baginya, seraya menyatakan: "Ia memiliki potensi yang jauh lebih besar dari apa yang ia tunjukkan. Dalam latihan saya melihat Karim yang lebih baik."

Penampilan perdana Adeyemi lebih merupakan pernyataan niat ketimbang penegasan kemampuan, di mana ia memperlihatkan kepemilikan kecepatan dan kepribadian untuk meminta bola serta keinginan untuk membuat perbedaan, meski ia tampil kurang akurat dan terburu-buru.

Hal itu bukanlah sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan Flick pada tahap masa persiapan musim ini; sebab sang pemain baru berlatih dalam waktu yang singkat, namun pelatih asal Jerman itu tidak menyimpan keraguan mengenai segala yang akan disumbangkan bintang Jerman tersebut kepada tim berupa kedalaman, intensitas, persaingan, dan kemampuan membuat perbedaan di sisi sayap.

Level sesungguhnya dari Adeyemi masih menunggu untuk terlihat, tetapi Flick, sebagai antisipasi, sudah menentukan bagi sang pemain apa yang harus ia kerjakan usai penampilan perdananya.