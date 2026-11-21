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Tennessee Titans mencemaskan kondisi pemain football Jaylen Harrell. Defensive end tim NFL itu mengalami kecelakaan saat menumpang Uber dan dirawat di rumah sakit di kampung halamannya, Tampa, Florida.

Seberapa parah kondisi pemain berusia 24 tahun itu pada awalnya belum diketahui.

"Kemarin, Jaylen Harrell terlibat dalam kecelakaan mobil serius. Kami terus berkomunikasi dengan keluarga Jaylen dan masih berupaya mendapatkan informasi lebih lanjut," kata Titans pada Sabtu. Klub itu akan memberikan perkembangan terbaru ketika waktunya tepat.

"Saat ini, Jaylen masih berada di rumah sakit dan terus mendapat perawatan medis. Kami meminta agar privasi Jaylen dan keluarganya dihormati saat ini," lanjut pernyataan tersebut.

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Harrell mengalami robekan ligamen krusiatum selama masa persiapan, sehingga ia tidak mungkin lagi tampil pada musim ini.