Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Penalti yang diberikan dalam laga NEC kontra PSV (1-4) menjadi pembahasan di Goedemorgen Eredivisie di ESPN. Bram van Polen dan Hans Kraay junior kini sama sekali tidak memahami lagi aturan handball.

"Apa lagi yang bisa dia lakukan dalam situasi ini?" tanya Van Polen saat melihat bola mengenai tangan Deveron Fonville.

"Bola mengenai bagian bawah sikunya, dan sikunya juga menempel pada tubuh. Apa yang bisa dia lakukan? Menurut saya, ini sama sekali bukan penalti."

"Kita benar-benar tidak ingin keputusan seperti ini lagi, bukan?" lanjut sang analis. "Saya sungguh mengira kita sudah meninggalkan hal seperti itu. Sejak Raymond van Meenen memberikan penjelasan itu, tampaknya keadaan justru makin buruk," kata Van Polen.

Iklan Iklan

Kepala bidang perwasitan itu sebelumnya berbicara di Goedemorgen Eredivisie tentang handball akibat gerakan alami saat bertahan. Kala itu, Van Meenen menyatakan para pemain bertahan tidak perlu lagi menaruh tangan di belakang punggung.

Topik Terkait

"Ketika Anda bergerak maju dalam sebuah aksi, sangat sulit untuk menaruh tangan di belakang punggung," kata mantan bek PEC Zwolle itu. "Tapi, ada begitu banyak kejadian... Pekan berikutnya, hal itu terjadi lagi dalam pertandingan RKC."

Van Polen punya saran untuk jajaran wasit. "Sebagai VAR, jangan ikut campur saja." Kraay sepenuhnya sepakat dengan rekannya. "Dan Jeroen Manschot adalah wasitnya, padahal dia juga VAR terbaik."

Iklan

"Saat pergi melihat layar, dia bisa saja berkata: 'Jangan panggil saya lagi untuk omong kosong seperti ini'," tambah sang reporter.

Van Polen kemudian bercanda. "Jadi Hans, tangan di belakang punggung!" Presenter Milan van Dongen ikut angkat bicara. "Tangan di belakang punggung, atau ternyata tidak perlu lagi? Sebenarnya kita sudah tidak tahu lagi."