Pemain Brasil, Raphinha, telah memulihkan ketajamannya dalam mencetak gol, dan mulai mendekati performa terbaiknya. Ia pun melanjutkan sinarnya dan menjadi salah satu elemen penentu di tubuh Barcelona di bawah arahan pelatihnya, Hansi Flick, pada musim ini.

Hal itu terjadi setelah Raphinha berubah dari penyerang murni sementara menjadi pesaing kuat dalam perebutan puncak daftar top skor La Liga, di mana ia menambah koleksinya menjadi 15 gol di kompetisi tersebut dan 17 gol di seluruh ajang, usai mencetak dua gol ke gawang Alaves. Hal ini pun menambah tekanan kepada pemain Prancis, Kylian Mbappe, yang sebelumnya telah memperkecil selisih pada laga Clasico.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Raphinha muncul di tempat yang tepat untuk mengejar bola dan mencetak gol pertama, sebelum menambah gol kedua lewat tembakan yang indah.

Kedua gol tersebut tercipta berkat dua umpan matang dari Fermin Lopez, yang pada gilirannya menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga melawan tim asal Basque tersebut.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA Tonton

Bintang Brasil itu menunjukkan vitalitas yang besar, dan mengganggu pertahanan Alaves dengan pergerakannya yang terus-menerus serta akselerasinya di belakang para bek, sehingga menjadi sumber gangguan tetap bagi lawan.

Setelah hasil pertandingan dipastikan, Raphinha meninggalkan lapangan sedikit sebelum menit ke-70, dan digantikan oleh Gabriel Jesus.

Flick ingin menjaga kebugaran pemainnya untuk dua laga mendatang, melawan Aston Villa di Liga Champions Eropa pada hari Selasa, lalu Atletico Madrid pada hari Minggu mendatang.

Raphinha mengakhiri pertandingan dengan tiga tembakan, dengan akurasi umpan mencapai 100% (13 umpan sukses dari 13 upaya), ia juga menyentuh bola sebanyak 23 kali, kehilangan penguasaan bola dalam empat kesempatan, dan merebutnya kembali satu kali.

Kekhawatiran membayang di cakrawala

Barcelona dan Flick bersukacita atas kian dekatnya pemulihan kebugaran penuh Raphinha, namun kebahagiaan atas performa yang ditampilkan pemain Brasil itu bersamaan dengan kecemasan yang mulai muncul kembali, akibat jeda internasional mendatang, yang akan datang setelah laga melawan Atletico Madrid.

Panggilan dari timnas Brasil menjadi sumber sakit kepala bagi Barcelona, karena Raphinha harus menempuh perjalanan melelahkan sejauh sekitar 22 ribu kilometer pulang pergi, untuk bepergian ke Singapura.

Perjalanan yang melelahkan ini datang di waktu yang sensitif, setelah pemain Brasil itu baru saja mulai memulihkan performa andalannya usai pulih dari cedera terakhir.

Flick masih mengingat apa yang terjadi selama jeda internasional sebelumnya, ketika Raphinha kembali dengan mengalami masalah fisik, yang menghalanginya mencapai kebugaran terbaik sebelum dua laga melawan Paris Saint-Germain dan Clasico.

Pelatih Jerman itu menyadari betapa besar arti penting Raphinha untuk menjaga level kompetitif tim, dan karena itu ia meminta agar menit bermainnya dikelola dengan cermat ketika bergabung dengan timnas Brasil.