Kebangkitan El Clasico berbalik menyerang Al Hilal: apa ceritanya?

Al Hilal menerima pukulan ganda setelah kemenangan besar atas Al Ahli dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam laga El Clasico tunda dari pekan ketiga Liga Roshn, usai pemeriksaan medis mengungkapkan cedera duet Ali Lajami dan Theo Hernandez, sehingga kedua pemain akan absen membela "Sang Pemimpin" pada periode mendatang.

Lajami dan Hernandez mengalami cedera dalam pertandingan menghadapi Al Ahli, pada malam yang menyaksikan kembalinya Al Hilal menampilkan performa kuat dan meyakinkan di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi. Namun, kegembiraan atas kemenangan itu tidak lengkap, setelah tim pelatih terpaksa memantau kondisi medis kedua pemain seusai pertandingan.

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Al Hilal mengumumkan bahwa hasil rontgen yang dijalani Ali Lajami menunjukkan ia membutuhkan program pengobatan dan rehabilitasi selama 3 pekan, setelah mengalami cedera pada otot bagian belakang, sehingga dengan demikian dimulai perjalanan baru pengobatan dan persiapan sebelum kembali ke sesi latihan dan pertandingan.

Sebaliknya, cedera Theo Hernandez tergolong lebih lama, setelah hasil rontgen menunjukkan bek asal Prancis itu membutuhkan program pengobatan dan rehabilitasi selama 4 pekan, akibat cedera pada otot adduktor, yang berarti ia akan absen dari sejumlah agenda mendatang Al Hilal.

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Cedera Hernandez secara khusus merupakan kehilangan penting bagi Inzaghi, terutama karena pemain ini telah menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam sistem permainan Al Hilal, serta memberi tim kekuatan besar di sisi kiri melalui daya jelajah ofensifnya dan kemampuannya menciptakan keunggulan jumlah pemain serta transisi cepat antara bertahan dan menyerang.

Di sisi lain, absennya Lajami menempatkan tim pelatih pada keharusan untuk menyikapi dengan hati-hati opsi-opsi lini belakang, terutama karena Al Hilal akan menghadapi periode yang padat pertandingan, sehingga kian meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan pemain siap tempur sebanyak mungkin.

Dengan demikian, malam kemenangan besar atas Al Ahli berubah menjadi kabar yang kurang menggembirakan bagi Al Hilal, setelah kehilangan jasa dua elemennya, di saat tim tengah memulihkan kepercayaan diri dan menampilkan performa terbaiknya di bawah kepemimpinan Inzaghi, sehingga pelatih asal Italia itu dituntut untuk menemukan solusi yang tepat hingga kedua pemain tersebut kembali.