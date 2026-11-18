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Lima gol dalam dua laga internasional, hat-trick kilat dalam tempo 12 menit, dan senyum yang lama menghilang dari wajah salah satu bintang terbesar Real Madrid. Begitulah cara Vinicius Junior menjawab para pengkritiknya, setelah menjalani awal musim yang jauh dari harapan dan membuat masa depan serta posisinya di Real Madrid semakin dipertanyakan.

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Bintang asal Brasil yang tampak tak mampu menemukan kembali sinarnya di ibu kota Spanyol itu kembali dari jeda internasional terakhir dengan wajah yang sama sekali berbeda. Ia mencetak dua gol ke gawang Jepang meski Brasil kalah 2-3, lalu menghujani gawang Singapura dengan tiga gol dalam kemenangan telak 7-0.

Ketika banyak pihak menilai apa yang terjadi hanyalah kebangkitan sesaat melawan lawan yang tidak memiliki kekuatan bertahan seperti yang ia hadapi setiap pekan di Eropa, muncul tanda-tanda lain yang membuat kembalinya Vinicius layak disikapi lebih serius. Terlebih, ia secara terbuka mengakui penyebab penurunan performanya dan melontarkan pernyataan yang memuat janji jelas untuk kembali ke level terbaiknya.

Namun, pertanyaan yang kini mengemuka adalah: apakah krisis Vinicius benar-benar telah berakhir, atau pemain Brasil itu masih membutuhkan lebih dari lima gol internasional untuk membuktikan bahwa sosok yang menakutkan itu telah kembali?

Dari Puncak Dunia ke Awal Musim yang Kacau: Apa yang Terjadi pada Vinicius?

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Penurunan Vinicius bukan sekadar berkurangnya jumlah gol untuk sementara. Ada serangkaian situasi yang saling berkaitan sehingga ia menjauh dari sosok yang biasa disaksikan para pendukung Real Madrid.

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Setelah menutup musim sebelumnya dengan lebih dari 20 gol, winger Brasil itu memasuki musim ini di bawah tekanan besar. Masa depannya menjadi sorotan media Eropa karena namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Primer Inggris, khususnya seiring ketertarikan Arsenal untuk merekrutnya.

Vinicius sempat lama menunda keputusan soal perpanjangan kontraknya bersama Real Madrid, sebelum akhirnya meneken kesepakatan baru berdurasi panjang pada Agustus lalu. Namun, sang pemain kemudian mengakui bahwa banyaknya klub yang tertarik kepadanya dan polemik seputar masa depannya menimbulkan tekanan mental yang memengaruhi awal musimnya.

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Itu bukan satu-satunya masalah. Ia juga menuai kritik karena kontribusinya di lapangan, setelah hanya mencetak satu gol dan tiga assist dari 12 penampilan bersama Real Madrid. Angka itu tidak sebanding dengan kemampuannya maupun dengan statusnya sebagai salah satu bintang terbesar sepak bola dunia.

Situasi semakin rumit setelah ia diusir wasit saat melawan Villarreal pada 10 Oktober karena menjambak rambut Nathan Saliva, pemain tim lawan. Ia kemudian dijatuhi sanksi larangan bermain empat pertandingan di LaLiga akibat insiden tersebut dan protesnya kepada wasit.

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Akibatnya, ia absen dalam sejumlah laga penting, termasuk El Clasico melawan Barcelona, dan mendapati dirinya berada di luar perhitungan tim pada periode ketika ia sangat membutuhkan ritme pertandingan dan kepercayaan dirinya kembali.

Pengakuan Tak Biasa: Vinicius Ungkap Rahasia di Balik Penurunannya

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Momen terpenting dalam kebangkitan Vinicius mungkin sudah dimulai sebelum ia mencetak lima golnya bersama Brasil, tepatnya dalam konferensi pers jelang laga melawan Singapura, ketika ia memutuskan untuk mengakui secara terbuka penyebab menurunnya performanya.

Sang pemain menjelaskan bahwa ia tidak mempersiapkan diri sebagaimana mestinya setelah Piala Dunia 2026, ajang ketika Brasil tersingkir lebih awal oleh Norwegia di babak 16 besar. Hal itu meninggalkan dampak psikologis yang besar bagi dirinya dan rekan-rekannya.

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Vinicius mengatakan bahwa ia memanfaatkan masa libur untuk beristirahat dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, tetapi mengakui bahwa porsi latihannya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin memengaruhi awal musimnya bersama Real Madrid.

Ia juga berbicara terus terang tentang tekanan yang ia alami akibat perpanjangan kontrak dan ketertarikan klub-klub lain untuk merekrutnya. Ia menegaskan bahwa hal-hal tersebut menyita pikirannya dan mengganggu konsentrasinya.

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Bintang Brasil itu tidak berusaha mencari pembenaran penuh atas penurunan performanya. Sebaliknya, ia mengakui bahwa dirinya manusia biasa yang bisa berbuat salah dan berusaha belajar dari kesalahan tersebut. Ia juga menyinggung sulitnya mempertahankan level luar biasa selama bertahun-tahun, seraya mencontohkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai teladan utama dalam hal konsistensi.

Namun, yang paling menarik perhatian dari ucapannya adalah ketika ia mengingat kembali apa yang terjadi pada musim lalu. Saat itu ia baru mencetak lima gol hingga Desember, sebelum menutup musim dengan lebih dari 20 gol.

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Vinicius mengatakan bahwa ia terus mempersiapkan diri dan berkembang, lalu menambahkan kalimat yang sarat kepercayaan diri: "Di momen penentuan musim, saya selalu hadir."

Lima Gol di Bawah Asuhan Ancelotti: Sudahkah Vinicius Menemukan yang Ia Cari?

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Jawaban paling meyakinkan dari Vinicius datang di lapangan. Ia menemukan kembali naluri golnya pada jeda internasional terakhir dengan mencetak lima gol dalam dua pertandingan beruntun bersama timnas Brasil.

Meski Brasil kalah 2-3 dari Jepang, winger Real Madrid itu sukses mencetak dua gol timnasnya dan tampil dengan wajah menyerang yang berbeda. Ia lalu melanjutkan kebangkitannya saat menghadapi Singapura dengan hat-trick pada menit ke-8, 14, dan 20 dalam kemenangan besar 7-0.

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Itu merupakan hat-trick pertama Vinicius dengan seragam timnas Brasil. Hat-trick tersebut juga datang pada waktu yang sangat penting bagi pemain yang sedang berusaha memulihkan kepercayaan dirinya setelah melewati masa sulit yang panjang.

Di sinilah muncul sebuah ironi yang layak dicermati, yaitu peran Carlo Ancelotti dalam mengembalikan versi terbaik Vinicius.

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Pelatih asal Italia itu adalah salah satu sosok yang paling berjasa dalam perkembangan sang pemain di Real Madrid. Pada periode sebelumnya bersama klub tersebut, Ancelotti berhasil mengubahnya dari winger berbakat yang sangat mengandalkan kecepatan dan dribel menjadi salah satu penyerang paling berpengaruh di sepak bola Eropa.

Kini, Ancelotti tampaknya kembali berhasil mengeluarkan potensi terbaik sang pemain, tetapi kali ini dari kursi pelatih kepala timnas Brasil.

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Statistik menunjukkan besarnya pengaruh tersebut. Vinicius kini menjadi pencetak gol terbanyak Brasil di era Ancelotti, setelah mengoleksi 13 gol dari 20 pertandingan di bawah arahan pelatih asal Italia itu.

Bagi Vinicius, ini bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga soal memulihkan perasaan bahwa ia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan, sekaligus masih menjadi salah satu senjata terpenting timnasnya menjelang agenda-agenda mendatang.

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Meski begitu, kebangkitan ini tidak perlu dinilai secara berlebihan. Laga melawan Singapura bukanlah ujian pertahanan selevel yang akan dihadapi sang pemain di Liga Champions, dan gol-gol ke gawang Jepang saja tidak cukup untuk menghapus semua tanda tanya yang menyelimuti penampilannya bersama Real Madrid.

Mourinho dan Ujian Sesungguhnya: Akankah Kebangkitan Ini Berlanjut ke Madrid?

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Di sinilah babak tersulit dalam kisah kebangkitan Vinicius dimulai. Lima gol internasional itu memberi sang pemain suntikan moral yang luar biasa, tetapi itu saja tidak akan cukup untuk mengakhiri krisisnya jika ia tidak mampu mewujudkan kepercayaan diri tersebut menjadi performa yang stabil bersama Real Madrid.

Jose Mourinho akan memiliki peluang penting untuk memanfaatkan kebangkitan winger Brasilnya, terlebih karena sang pemain telah menuntaskan masa skorsingnya dan bisa kembali tampil di LaLiga mulai laga melawan Celta Vigo yang dijadwalkan pada 21 November.

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Namun, Vinicius belum tentu langsung kembali mendapat tempat pasti di starting XI. Yan Diomande memanfaatkan absennya dengan menampilkan performa yang mencuri perhatian, termasuk mencetak gol kemenangan melawan Villarreal dalam laga yang diwarnai kartu merah sang pemain Brasil.

Artinya, persaingan di posisi winger kiri bisa menjadi semakin rumit, terutama jika Diomande terus tampil di level yang sama, sementara Mourinho menanti Vinicius memulihkan pengaruhnya dalam menyerang dan memenuhi tuntutan tim.

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Pemain Brasil itu perlu membuktikan bahwa ia kembali mampu melewati bek dalam duel satu lawan satu, menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, dan bergerak efektif tanpa bola, bukan sekadar mencetak gol ketika mendapat ruang.

Ia juga harus mengatasi sisi mental dan emosionalnya, sebab sikapnya dalam lebih dari satu kesempatan telah menimbulkan masalah yang berdampak pada penampilannya. Kartu merah saat melawan Villarreal menjadi contoh nyata.

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Di sisi lain, Vinicius memiliki rekam jejak dan kemampuan yang cukup untuk memunculkan optimisme akan kebangkitannya. Ia bukan pemain yang harus membuktikan bakatnya dari nol, melainkan bintang yang pernah mencapai puncak sepak bola Eropa dan tahu betul apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan statusnya.

Kebangkitan atau Fatamorgana? Jawabannya Ada di Laga-Laga Mendatang

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Apa yang terjadi bersama timnas Brasil bisa dianggap sebagai awal nyata pulihnya kepercayaan diri Vinicius, terlebih karena kelima gol itu datang seiring pengakuannya atas kesalahan-kesalahannya dan penjelasannya yang gamblang tentang penyebab menurunnya performa.

Namun, terlalu dini untuk menyatakan bahwa sang pemain telah kembali ke versi menakutkannya. Ada perbedaan besar antara bersinar dalam dua laga internasional dan mempertahankan level yang sama melawan tim-tim besar Eropa selama berbulan-bulan.

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Ujian sesungguhnya bukanlah jumlah gol yang ia cetak ke gawang Jepang dan Singapura, melainkan kemampuannya merebut kembali tempatnya di Real Madrid, memaksa Mourinho untuk mengandalkannya, dan mengakhiri polemik seputar masa depan serta kontribusinya dalam beberapa bulan terakhir.

Vinicius telah memberikan bukti pertama bahwa ia tidak kehilangan bakatnya. Mungkin ia hanya perlu memulihkan kepercayaan diri dan menata ulang prioritasnya. Namun, kini ia harus membuktikan bahwa apa yang terjadi pada jeda internasional bukan sekadar kilatan sesaat.

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Sang momok telah menemukan kembali taringnya bersama Brasil, tetapi Eropa menanti bukti yang lebih besar darinya dengan seragam Real Madrid.