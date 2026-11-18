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Como mempertimbangkan langkah di bursa transfer musim dingin setelah Moise Kean kembali mengalami cedera.

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Klub milik presiden asal Indonesia, Mirwan Suwarso, mengumumkan pada Selasa: "Setelah mengalami masalah saat latihan, Moise Kean sedang menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Prioritas klub adalah mendukung Moise dalam proses pemulihannya. Como 1907 akan memberikan kabar terbaru begitu ada informasi lebih lanjut yang dapat disampaikan".

Didatangkan pada bursa transfer musim panas lalu dari Fiorentina dengan status pinjaman berbayar senilai €5 juta, disertai kewajiban membeli permanen seharga €30 juta ditambah potensi bonus €5 juta, penyerang asal Italia kelahiran 2000 yang pernah membela Juventus itu menjalani perawatan pada tulang keringnya di klinik dokter Cugat pada akhir Oktober. Saat itu, perkiraan waktu pemulihannya ditetapkan lima pekan. Perawatan tersebut tidak menyelesaikan masalah, sementara komplikasi baru muncul dan ia tampaknya akan absen setidaknya hingga 2027.

Il Corriere della Sera menulis bahwa Como tengah mempertimbangkan pemain pengganti karena Tasos Douvikas, pemain asal Yunani yang tampil sangat baik dan telah diikat kontrak baru hingga Juni 2031, tidak bisa bermain di setiap pertandingan. Nama yang dikaitkan dengan tim asuhan pelatih asal Spanyol, Cesc Fabregas, adalah Sergio Camello, pemain asal Spanyol kelahiran 2001 yang membela Rayo Vallecano. Penyerang asal Italia, Gianluca Scamacca, juga patut diperhatikan.

Scamacca, kelahiran 1999 yang pernah menimba ilmu di akademi Roma serta membela Genoa dan Sassuolo, terikat kontrak dengan Atalanta hingga Juni 2028. Atalanta merekrutnya dari West Ham seharga €28 juta ditambah bonus €2 juta, mengungguli Inter dalam perebutan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas 2023.

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Sejak saat itu, Scamacca mencetak 36 gol dalam 95 penampilan untuk Atalanta, termasuk tiga gol dari 12 pertandingan yang dimainkannya musim ini.

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Namun, sejak Maurizio Sarri datang sebagai pelatih, ia tampaknya kehilangan posisi starter dari pemain timnas Montenegro, Nikola Krstovic.

Tidak tertutup kemungkinan Atalanta memutuskan untuk melepas Scamacca pada bursa transfer musim dingin mendatang. Sang pemain pun mungkin menyambut baik peluang pindah demi membangkitkan kembali kariernya, termasuk untuk timnas Italia.

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Pasalnya, pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, hanya memainkannya pada menit-menit tambahan saat Italia bangkit untuk menang 3-1 atas Prancis di San Siro dalam laga Nations League. Ia masuk menggantikan Pio Esposito.