Fermin Lopez dan Dani Olmo bersaing untuk posisi pengatur serangan di Barcelona dan timnas Spanyol, tetapi kedudukan masing-masing berbeda, tergantung pelatih yang mereka bela.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa kedua pelatih, Hansi Flick dan Luis de la Fuente, sama-sama mengandalkan formasi 4-3-3 dengan beberapa perbedaan, namun keduanya bermain dengan seorang pengatur serangan, posisi yang diperebutkan Olmo dan Lopez.

Awal musim bersama klub Catalan tersebut, serta periode jeda internasional yang di dalamnya timnas Spanyol memainkan 4 pertandingan di UEFA Nations League, menunjukkan bahwa preferensi kedua pelatih berbeda.

Fermin Lopez kembali ke skuad timnas Spanyol dengan menyandang status pemain inti di Barcelona, mengungguli Dani Olmo.

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Lopez memulai 5 pertandingan sebagai starter, berbanding 3 pertandingan untuk Dani Olmo bersama Hansi Flick musim ini. Fermin juga unggul dari sisi statistik, setelah mencetak 4 gol dan membuat dua assist, sementara Dani Olmo berusaha keras mencetak gol pertamanya musim ini dengan seragam Barcelona, meski telah menyumbangkan 3 umpan kunci.

Fermin Lopez bermain selama 466 menit, sementara Olmo tampil 342 menit, atau selisih 124 menit lebih sedikit.

Namun situasinya berbalik sepenuhnya selama periode jeda internasional. Jika Fermin menempati posisi pengatur serangan utama bersama Barcelona, maka posisi itu masih menjadi milik Dani Olmo bersama timnas Spanyol, seperti yang terjadi di Piala Dunia lalu saat Fermin absen.

Bersama de la Fuente, Dani Olmo tampil sebagai starter di 3 dari 4 pertandingan. Ia hanya tidak bermain dalam kemenangan besar atas Kroasia dengan skor 4-1. Pada pertandingan tersebut, Fermin yang menjadi pemain inti, dan itu merupakan satu-satunya penampilannya sebagai starter di awal perjalanan UEFA Nations League edisi ini.

Di Stadion Wembley, Fermin Lopez tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sementara saat melawan Republik Ceko ia masuk menggantikan Olmo pada menit ke-67, lalu tampil melawan Kroasia menggantikan Olmo pada menit ke-71.

Adapun Dani Olmo, yang menyumbangkan 3 umpan kunci dalam 4 pertandingan, bermain selama 220 menit pada periode jeda internasional kali ini bersama timnas Spanyol, sementara Fermin Lopez, yang menciptakan gol Lamine Yamal yang membuka pesta gol atas Kroasia, hanya tampil 91 menit. Artinya, selisihnya mencapai 129 menit lebih sedikit untuk Fermin, sebuah situasi yang berkebalikan sepenuhnya dengan apa yang terjadi di Barcelona.

Fermin Lopez dan Dani Olmo kini kembali ke skuad Barcelona untuk bersiap menghadapi atmosfer LaLiga dan Liga Champions.

Tim asuhan pelatih Flick akan menjalani jadwal padat dan sulit sepanjang bulan Oktober, dan sudah dipastikan pelatih asal Jerman itu akan terpaksa mengandalkan kebijakan rotasi untuk menjaga kesiapan dan kebugaran para pemainnya.

Pertanyaannya adalah pemain mana yang akan dipilih pelatih Jerman tersebut untuk pertandingan-pertandingan yang tak ingin dilewatkan pemain mana pun, seperti kunjungan ke Stadion Parc des Princes di Paris, atau pertandingan El Clasico pada 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou.

Jika Flick mempertahankan susunan pemain intinya, peluang Fermin Lopez akan tetap lebih besar, tetapi Olmo adalah pemain yang memasuki fase saat ini dengan momentum lebih besar, setelah periode jeda internasional.



