Ke Mana Tujuannya? Kolo Muani Resmi Tinggalkan Paris Saint-Germain

Klub Prancis, Paris Saint-Germain, mengumumkan pada Minggu, kepindahan penyerang Kolo Muani secara permanen ke skuad Juventus dalam sebuah transaksi permanen tanpa klausul pembelian kembali di masa mendatang.

Sumber yang mengetahui detail negosiasi mengungkap kepada surat kabar Spanyol "Marca", bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan final senilai 50 juta euro, ditambah bonus variabel yang digambarkan sebagai "relatif masuk akal", sehingga perjalanan sang pemain bersama raksasa Paris itu pun berakhir secara permanen.

Transaksi ini menjadi bagian dari rangkaian penjualan menguntungkan yang dilakukan Paris Saint-Germain selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah klub berhasil menjual penyerang Portugal Gonzalo Ramos ke klub Italia AC Milan seharga 74 juta euro, dan pemain Korea Selatan Kang In Lee ke klub Spanyol Atletico Madrid seharga 40 juta euro, sehingga klub Prancis itu meraup pendapatan besar dari penjualan pemain musim panas ini.

Hubungan kuat antara presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi dan pemilik Juventus dari keluarga Agnelli melalui perusahaan induk mereka, memainkan peran sentral dalam memuluskan penyelesaian transaksi ini, sebagaimana ditegaskan oleh sumber yang sama.

Kolo Muani kembali ke Turin setelah sebelumnya sempat bermain dengan status pinjaman bersama Juventus sejak periode transfer musim dingin 2025, sebelum kemudian dipinjamkan ke klub Inggris Tottenham musim lalu, di tengah tidak masuknya ia dalam perhitungan teknis pelatih Spanyol Luis Enrique, yang juga mencoretnya dari rencananya untuk musim ini.

Dengan transaksi ini, Paris Saint-Germain menuntaskan akhir dari perjalanan sang penyerang bersama tim, sementara Juventus memastikan jasa sang pemain secara permanen tanpa kewajiban apa pun di masa mendatang terhadap klub Paris tersebut.