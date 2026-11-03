Adel Achraf Hakimi, bek sayap Paris Saint-Germain, menyamai rekor bersejarah milik pemain asal Maroko lainnya, Hakim Ziyech, sementara Luis Enrique, pelatih tim Prancis tersebut, mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Enrique menurunkan Hakimi dalam susunan utama Paris Saint-Germain pada pertandingan melawan tuan rumah Villarreal malam ini, Rabu, dalam jornada keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Susunan pemain lengkap adalah sebagai berikut: Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Desire Doue, Mahamadou Akliouche.

Hakimi Menyamai Pencapaian Ziyech

Hakimi menyamai rekor Ziyech sebagai pemain Maroko dengan penampilan terbanyak di pertandingan turnamen Eropa sepanjang sejarah, setelah mencapai pertandingan ke-83, menurut statistik jaringan Prancis "Stats Foot".

Hakimi bisa menjadi pemegang rekor tunggal jika tampil pada pertandingan berikutnya melawan Roma pada 25 November ini dalam jornada kelima.

Hakimi telah tampil dalam 81 pertandingan Liga Champions Eropa, ditambah dua pertandingan di Piala Super Antarbenua.

Penampilan Hakimi tersebut diraih dengan mengenakan seragam klub Real Madrid, Inter Milan, Borussia Dortmund, dan Paris Saint-Germain.

Di sisi lain, Ziyech, pemain Botafogo Brasil saat ini, telah menjalani 45 pertandingan di putaran final Liga Champions, 14 pertandingan di babak kualifikasi, di samping 17 pertandingan di Liga Europa, 6 pertandingan di babak kualifikasi turnamen yang sama, ditambah satu pertandingan di Piala Super Antarbenua.

Ziyech memainkan turnamen-turnamen Eropa tersebut bersama klub Chelsea, Ajax, Galatasaray, Twente, dan Heerenveen dari Belanda.

Pencapaian yang Belum Pernah Terjadi untuk Enrique

Di pihaknya, Enrique mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa sebagai pelatih pertama yang mencapai 50 pertandingan bersama klub Prancis di kompetisi tersebut, menurut "Stats Foot".

Hal ini terjadi seiring berlanjutnya perjalanannya bersama tim Paris, yang selama itu ia terus bersaing di level tertinggi benua Eropa.

Vitinha dan Rangkaian Tanpa Absen

Adapun pemain Portugal, Vitinha, terus mencatatkan kehadiran yang luar biasa dalam perjalanan Eropa Paris Saint-Germain, setelah menjalani seluruh 58 pertandingan tim di Liga Champions Eropa sejak bergabung pada musim panas 2022, tanpa absen dari satu pun pertandingan.