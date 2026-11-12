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Pedri, bintang Barcelona, tampil luar biasa di Stadion Metropolitano pada Minggu lalu. Penampilannya mengagumkan menghadapi Atletico Madrid dan membawa Barca meraih kemenangan (2-1), sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa dirinya masih menjadi pilar utama dalam sistem pelatih asal Jerman, Hansi Flick, karena ia secara signifikan mengangkat level permainan Blaugrana.

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Dari pihaknya, surat kabar Catalunya "Sport" menyebutkan bahwa Flick memahami hal itu dengan baik; ia sejak lama mempercayakan kunci lini tengah kepada pemain asal Kepulauan Canary ini, dan meski kedatangan pemain sekelas Rodri telah meningkatkan kualitas lini tengah Blaugrana secara signifikan, pemilik nomor punggung 8 itu akan tetap selalu menjadi tumpuan utama dalam proyek pelatih asal Jerman tersebut di markas Camp Nou, terutama saat momen-momen krusial dalam perebutan gelar tiba.

Di samping itu, ada satu detail spesifik yang menegaskan keinginan pelatih asal Jerman itu agar Pedri mencapai puncak kebugaran fisiknya menjelang tahun 2027.

Sejak awal musim, muncul perubahan jelas dalam strategi Flick terkait pengelolaan waktu bermain Pedri, dan seperti dijelaskan pelatihnya, pemain asal Las Palmas ini mencapai puncak kondisi fisiknya ketika menjaga ritme yang stabil dan bermain setiap tiga hari sekali.

Meski demikian, jadwal yang sangat padat menuntut kehati-hatian maksimal; sebab dengan tempo sepak bola modern, praktis mustahil bagi pemain mana pun untuk terhindar dari nyeri ringan atau cedera tanpa mendapatkan istirahat yang cukup.

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Pedri tampil di seluruh 16 pertandingan yang dijalani Barcelona musim ini; ia tidak absen dari satu laga pun, dengan mencatatkan 1111 menit bermain sejauh ini.

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Dalam jumlah menit bermain, ia hanya dilampaui oleh Lamine Yamal (1355 menit), kiper Joan Garcia (1305 menit), dan Pau Cubarsi (1142 menit).

Namun Pedri hanya menyelesaikan pertandingan secara penuh (90 menit) sebanyak tiga kali (atau setara dengan 18,75% dari total penampilannya), dan ia selalu ditarik keluar sebelum menit ke-85, meski ia bermain lebih dari 75 menit di tujuh pertandingan.

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Angka-angka ini menunjukkan kecenderungan yang sama sekali berbeda dari apa yang kita saksikan selama dua musim pertama Flick di pucuk kepemimpinan staf teknis Barcelona. Pada musim 2024/2025, Pedri bermain penuh di 23 dari 59 pertandingan yang ia jalani (atau sebesar 38,9%); dan pada tujuh kesempatan lainnya, ia ditarik keluar mulai menit ke-88 ke atas, yang praktis berarti ia hanya diistirahatkan dari menit-menit waktu tambahan.

Dan pada musim lalu, persentase pertandingan yang ia mulai dan selesaikan hingga akhir lebih tinggi, yakni mencapai 41,8% (18 dari 43 pertandingan), ditambah lima kesempatan lain di mana ia ditarik keluar sebelum wasit keempat memberi isyarat waktu tambahan.

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Dan meski rasio musim ini jauh lebih kecil, data tersebut menegaskan tanpa menyisakan keraguan bahwa Flick melakukan upaya sadar untuk menjaga Pedri sebisa mungkin.

Wajar bila pelatih Blaugrana menghargai keberadaan opsi yang beragam di lini tengah; sebab setelah pulihnya Frenkie de Jong, pelatih asal Jerman itu kini bisa mengandalkan Gavi, Fermin Lopez, dan Bernal, di samping duet yang saat ini cedera, Dani Olmo dan Rodri.

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Setelah jeda internasional terakhir tahun 2026, Barcelona akan menutup tahun dengan menjalani 8 pertandingan dalam waktu kurang dari sebulan, dan sebagian dari laga-laga ini akan sangat sulit, sebab tim akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Manchester City, Atletico Madrid (lagi), Villarreal, dan Real Sociedad.

Dan berdasarkan jumlah menit yang akan dimainkan Pedri bersama timnas Spanyol selama dua laga tersisa dari UEFA Nations League, Flick akan terus mengelola partisipasi sang pemain dengan sangat cermat; demi memastikan ia tetap menjadi elemen sentral yang memimpin lini tengah, dan agar ia berada dalam kesiapan penuh untuk tampil lebih kuat di tahun 2027.