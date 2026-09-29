Menit-menit terakhir laga Belgia kontra Prancis diwarnai insiden menarik yang melibatkan Kevin De Bruyne, yang terlibat perselisihan dengan wasit pertandingan akibat salah satu aturan baru terkait kembalinya pemain ke lapangan setelah menerima perawatan.

Timnas Prancis meraih kemenangan sulit atas tuan rumah Belgia dengan skor 1-0, di Brussels, dalam laga pekan kedua Grup 1 Divisi A UEFA Nations League, berkat gol dramatis yang dicetak Michael Olise pada menit-menit terakhir, yang membawa Les Bleus memuncaki grup.

Menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis, De Bruyne tidak menerima penerapan aturan baru yang menyatakan bahwa pemain harus menunggu selama satu menit sebelum diizinkan kembali ke lapangan, setelah menerima perawatan di luar garis lapangan.

Keputusan tersebut memicu kemarahan kapten timnas Belgia itu, dan menurut yang dikutip surat kabar "Het Laatste Nieuws", De Bruyne melontarkan kata-kata kasar kepada wasit sekaligus mendorongnya, dalam insiden yang mungkin akan memicu lebih banyak kontroversi seputar perilaku pemain tersebut selama pertandingan.

Insiden itu terjadi pada malam ketika timnas Belgia tak mampu membalas gol Olise, hingga menelan kekalahan menyakitkan di hadapan para pendukungnya, sementara timnas Prancis melanjutkan awal yang kuat di bawah asuhan Zinedine Zidane.







