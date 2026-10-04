Surat kabar El Debate menerbitkan sebuah laporan yang menegaskan bahwa Uni Eropa tidak menerima informasi apa pun dari pemerintah Spanyol, Dewan Tinggi Olahraga, Federasi Spanyol, maupun La Liga, sejak kasus Negreira mencuat ke publik, 44 bulan lalu.

Namun Javier Tebas, presiden La Liga, membantah informasi tersebut melalui sebuah pesan yang ia unggah di akun-akun media sosialnya.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Tebas, yang menjelaskan, "Apa yang diterbitkan surat kabar El Debate itu tidak benar. Tanggal-tanggal dan dokumen-dokumen membuktikan hal tersebut."

Ia menegaskan, "Kasus Negreira mencuat ke publik pada 15 Februari 2023. Dan pada 21 Februari, yakni hanya enam hari setelahnya, selaku presiden La Liga saya mengirimkan surat kepada UEFA mengenai fakta-fakta ini, disertai laporan hukum, dokumen-dokumen terkait pembayaran, serta berkas pers yang memuat liputan dari media lokal dan internasional."

Tebas menambahkan, "Dengan demikian, tidak benar bahwa La Liga hanya sebatas turut serta dalam perkara pidana."

Ia menekankan, "Kami telah menghubungi UEFA enam hari setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, sementara pihak lain membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan berbulan-bulan sebelum mengundurkan diri dari dewan direksi Federasi Spanyol."

Ia melanjutkan, "Sebelum membangun narasi lain soal apa yang disebut sebagai kelambanan di pihak La Liga, akan lebih baik memverifikasi informasi terlebih dahulu dengan pihak liga. Dokumen-dokumennya ada, bertanggal jelas, dan membantah narasi tersebut."



