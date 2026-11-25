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Bayern Munich mengeluarkan pernyataan terkait kasus Jamal Musiala dan menegaskan bahwa tidak ada pihak yang mengetahui gangguan neurologisnya saat perundingan kontrak dituntaskan pada Februari 2025.

Pemeriksaan pertama baru dilakukan pada 22 April 2025, setelah berkonsultasi dengan dokter Bayern dan munculnya gejala awal, yang akhirnya mengarah pada diagnosis absans.

Proses ini mungkin berkaitan langsung dengan insiden pada pertengahan April. Pada 13 April 2025, Musiala menyebabkan kecelakaan mobil serius saat melaju 194 km/jam di jalan dengan batas kecepatan 120 km/jam.

Di tengah situasi yang belakangan memanas antara petinggi Bayern Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge di satu pihak serta para penasihat Musiala, termasuk Christian Schmid dari 11WINS, di pihak lain, muncul dugaan bahwa penyakit Musiala sudah diketahui ketika perpanjangan kontraknya yang bernilai sangat besar disepakati pada Februari 2025. Bayern kini membantah dugaan itu secara langsung.

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Klub juga menekankan bahwa telah berlangsung "pembicaraan konstruktif" antara klub dan para penasihat. Dalam pembicaraan itu, kedua pihak kembali menegaskan: "Kesehatan pemain adalah yang terpenting bagi kedua pihak. Jamal Musiala mendapat dukungan penuh dalam proses pemulihannya."

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Kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan pembicaraan "dalam semangat kemitraan dan secara rahasia". Musiala kabarnya kini juga telah mengizinkan Bayern mengakses rekam medis dari para neurolog yang merawatnya dan ia pilih sendiri. Dengan langkah itu, pemain ofensif tersebut mendekatkan diri kepada klub asal Munich itu. Menurut laporan Stern pada Selasa yang memicu perhatian, Bayern merasa kurang mendapat informasi mengenai kasus ini dan menduga pihak Musiala menyembunyikan sesuatu terkait penyakit tersebut.

Dugaan itu tampaknya muncul karena Musiala kembali mengalami episode absans dalam latihan tim pada Senin pekan lalu, untuk pertama kalinya dalam dua belas pekan, sementara dewan pengawas yang berpengaruh baru mengetahuinya pada pekan tersebut. Namun, jajaran pimpinan bidang olahraga, termasuk Max Eberl, kabarnya sudah diberi tahu.

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Akibatnya, Rummenigge menjadi sorotan pada Jumat setelah secara terbuka menyatakan keraguan besar bahwa Musiala dapat kembali ke performa terbaiknya. Ia sekaligus mengemukakan bahwa penyesuaian terhadap kontrak bernilai besar milik Musiala patut dipertimbangkan secara serius.

Apakah ada kesepakatan lisan antara Bayern Munich dan para penasihat Musiala?

Menurut presiden kehormatan Uli Hoeneß, opsi itu merupakan bagian dari kesepakatan tidak tertulis yang dicapai pada musim panas bersama penasihat Musiala, Schmid, di Tegernsee. Harian Süddeutsche Zeitung melaporkan bahwa Hoeneß dan Schmid bertemu serta mencapai kesepakatan lisan untuk menyesuaikan kontrak Musiala jika sang pemain tidak mampu kembali menunjukkan performa seperti sebelumnya.

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Namun, pihak Musiala tidak menganggap pembicaraan itu menghasilkan kesepakatan tersebut. Mereka hanya memahaminya sebagai kesepakatan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut jika kondisi Musiala tidak segera membaik.

Musiala mengungkapkan gangguan absans yang dialaminya kepada publik pada Agustus, setelah ia ambruk tanpa sebab yang jelas dalam laga uji coba melawan RB Leipzig dan Heidenheim. Namun, ia segera pulih dan mampu meninggalkan lapangan tanpa bantuan.