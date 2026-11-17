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Pertarungan Real Madrid dengan Javier Tebas terkait kesepakatan dengan dana investasi CVC tidak berhenti pada putusan-putusan sebelumnya, setelah Los Blancos mendapatkan penegasan hukum baru atas sikap mereka.

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Menurut harian Marca, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan LaLiga terhadap putusan Pengadilan Provinsi Madrid, yang menguatkan pembatalan kesepakatan yang disetujui Rapat Umum LaLiga terkait kerja sama dengan dana investasi CVC.

Real Madrid mengumumkan putusan tersebut melalui pernyataan resmi. Mereka menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung itu telah berkekuatan hukum tetap dan juga mewajibkan LaLiga menanggung biaya banding yang diajukannya.

Los Blancos menegaskan bahwa dengan demikian Mahkamah Agung mendukung putusan pengadilan yang membatalkan kesepakatan dengan nilai ekonomi yang luar biasa besar. Klub juga menyebut bahwa kesepakatan itu disahkan tanpa memberikan informasi yang memadai kepada klub-klub agar mereka dapat mengetahui serta menilai cakupan, dampak, dan konsekuensi dari transaksi tersebut.

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Real Madrid juga menekankan pentingnya poin dalam putusan tersebut mengenai upaya LaLiga, dalam bandingnya, untuk mengganti kriteria yang digunakan Pengadilan Provinsi dengan kriteria lain yang sesuai dengan kepentingannya sendiri.

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Klub menilai keputusan ini merupakan dukungan hukum tambahan bagi sikap mereka dalam membela hak-hak klub, menghadapi langkah-langkah yang diambil LaLiga, yang menurut mereka melanggar jaminan yang semestinya ada dalam kerja badan-badan pengelola di bawah LaLiga.

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Kasus ini bermula dari kesepakatan yang dibuat LaLiga dengan dana investasi CVC sebagai bagian dari proyek ekonomi terkait sumber daya keuangan klub dan hak-hak kompetisi. Real Madrid menentang kesepakatan tersebut dan menuntut pembatalannya, karena keberatan dengan cara pengesahannya serta prosedur yang menyertainya.

Real Madrid kembali menegaskan komitmennya untuk membela hak dan kepentingan klub-klub, sekaligus menekankan pentingnya menghormati hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik dalam sepak bola Spanyol. Menurut klub, prinsip-prinsip itulah yang semestinya menjadi landasan keputusan LaLiga dan badan-badan pengelolanya.

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Dengan demikian, penolakan Mahkamah Agung atas banding LaLiga menjadi perkembangan hukum baru yang menguntungkan Real Madrid dan Athletic Bilbao, dua klub yang menuntut pembatalan kesepakatan Tebas dengan CVC. Putusan ini juga menutup peluang LaLiga untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, sekaligus mengukuhkan pembatalan kesepakatan yang disahkan oleh Rapat Umum LaLiga.

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