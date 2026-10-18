Kasus baru Lang: ia menghentikan pemanasan di Venesia

Kasus baru Noa Lang. Menurut laporan DAZN, pemain asal Belanda itu kabarnya tidak menerima dengan baik keputusan untuk tidak memainkannya di Venesia, sementara Allegri memilih memasukkan Alisson Santos. Keputusan itu disebut membuat mantan pemain Galatasaray tersebut menghentikan pemanasan, sebelum tak lama kemudian ditegur Anguissa.

Masih harus dilihat apa konsekuensinya bagi Lang, yang kembali berulah. Ia sebelumnya sudah dicoret dari daftar pemain untuk laga melawan Arsenal pada awal September akibat perilakunya yang kurang pantas terhadap Antonio Vergara. Ini menjadi satu lagi tanda bahwa ruang ganti Napoli tengah bergejolak.