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Malam yang menghadirkan perasaan campur aduk bagi Florian Kastenmeier. Penjaga gawang asal Jerman itu lebih dipilih untuk menghadapi FC Porto ketimbang rekan senegaranya, Tjark Ernst, tetapi ia tak mampu mencegah kekalahan 0-1.

"Mungkin besok (Rabu, red.) saya bisa merasa senang dengan debut saya. Namun, saat ini hasilnya masih lebih terasa mengecewakan," keluh Kastenmeier seusai pertandingan kepada Ziggo Sport.

"Saya rasa kami pantas mendapatkan lebih dari sekadar kekalahan," kata penjaga gawang Feyenoord yang kecewa itu. "Kami punya banyak peluang, tetapi agak kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Ini sangat mengecewakan."

Kastenmeier diberi tahu pelatih Giovanni van Bronckhorst pada Senin bahwa ia akan menjadi starter melawan Porto. "Saya punya banyak pengalaman. Namun, tentu saja ini malam yang istimewa. Pada dasarnya, ini tetap pertandingan sebelas lawan sebelas dengan dua gawang."

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"Dalam beberapa pekan ke depan, mungkin malam ini akan terasa istimewa, tetapi selama persiapan, ini hanyalah pertandingan biasa," kata Kastenmeier, yang terutama tertarik bergabung dengan Feyenoord karena keikutsertaan klub itu di Liga Champions.

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"Namun, ketika saya fokus, saya hanya menganggapnya pertandingan biasa," tegas Kastenmeier. "Debut saya bisa dibilang cukup baik. Permainan saya saat menguasai bola masih bisa lebih baik, tetapi itu akan membaik dalam beberapa pekan ke depan."

"Ini cukup baik untuk sebuah debut," kata pemain asal Jerman itu setelah kekalahan tipis di kompetisi Eropa. "Jika kami bermain bagus sebagai tim, atmosfer di De Kuip benar-benar luar biasa. Namun, ini bukan tentang saya, karena ini adalah penampilan tim."

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Kastenmeier berencana berbicara pekan ini dengan Ernst, pesaingnya yang tidak terpilih. "Hubungan kami baik dan kami akan menyelesaikannya sebagai pemain profesional."

"Kemarin (Senin, red.) kami tidak berbicara karena sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan ini. Kami akan berbicara dan juga mengevaluasi pertandingan ini bersama. Kami punya empat penjaga gawang yang sangat bagus di sini dan semuanya pantas bermain. Sekarang giliran saya," tutup Kastenmeier.