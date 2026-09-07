Kartu rahasia Diaz ungkap rencana Mourinho untuk menaklukkan Inter

Sensasi sesungguhnya kembali ke Liga Champions Eropa melalui gerbang Stadion Santiago Bernabeu, ketika Real Madrid berhadapan dengan Inter Milan dalam laga berkelas tinggi, yang menyimpan banyak perhitungan, ambisi, dan kenangan dalam detail-detailnya.

Tim Kerajaan berupaya mengirim pesan dini kepada para pesaingnya, dan memperbaiki jalur kontinentalnya setelah dua musim yang selama itu mereka tak menampilkan level yang diharapkan, sementara Inter memasuki laga dengan ambisi merebut kembali posisinya di antara raksasa Eropa serta menegaskan dirinya sejak awal pada edisi baru turnamen ini.

Real Madrid berharap awal langkah Eropa mereka kali ini akan berbeda, terutama karena target mereka tidak sebatas bersaing memperebutkan gelar, tetapi juga meliputi upaya mengunci salah satu dari delapan posisi teratas di fase liga untuk pertama kalinya, guna menghindari babak play-off menuju babak gugur.

Di sisi lain, Inter Milan tiba di ibu kota Spanyol untuk mencari awal yang kuat yang mencerminkan ambisi mereka merebut kembali versi kontinental terbaiknya, setelah tim ini berhasil menampilkan awal sempurna di level domestik.

Mourinho berhadapan dengan masa lalunya

Laga ini memiliki nuansa khusus bagi pelatih Portugal Jose Mourinho, yang kembali menghadapi klub yang pernah ia latih antara tahun 2008 dan 2010, serta ia bawa meraih gelar Liga Champions Eropa, sebuah pencapaian yang setelah itu membukakan pintu Real Madrid baginya.

Mourinho mendapati dirinya berhadapan dengan lawan yang tak mampu ia hadapi selama periode pertamanya bersama Real Madrid, sebab perjalanannya di Liga Champions Eropa berhenti di babak semifinal selama tiga musimnya bersama Tim Kerajaan.

Pelatih Portugal itu meninggalkan Real Madrid tanpa meraih gelar kontinental, sebelum klub itu berhasil dalam lima tahun setelah kepergiannya meraih empat gelar Liga Champions Eropa, menjadikannya tim dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut.

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Real Madrid memasuki laga Eropa ini setelah menelan kekalahan pertama mereka musim ini dari Real Betis, dalam hasil yang menimbulkan banyak pertanyaan menjelang ujian kontinental yang sulit.

Tim Kerajaan sempat memiliki peluang-peluang jelas untuk unggul selama babak pertama, tetapi mereka gagal menerjemahkan dominasi menjadi gol, sebelum menerima pukulan telak selepas jeda melalui sebuah gol untuk tim Andalusia itu.

Real Madrid berusaha bangkit ke dalam laga, dan berhasil menjangkau gawang lawan, tetapi mereka terbentur oleh anulir sebuah gol mereka, kemudian Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada menit-menit akhir, sehingga tim keluar dari laga tanpa poin.

Oleh karena itu, laga melawan Inter tampak menjadi kesempatan ideal bagi Real Madrid untuk membalas dengan cepat, memulihkan kepercayaan diri, serta mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya di Liga Champions Eropa.

Krisis di lini tengah Real Madrid

Mourinho menghadapi krisis nyata di lini tengah Real Madrid menjelang laga melawan Inter, di tengah absennya sejumlah pemain yang mempersempit pilihannya secara signifikan. Pelatih Portugal itu belum memberikan indikasi jelas mengenai solusi yang akan ia andalkan, namun absennya para pemain begitu memaksakan diri pada pilihan-pilihannya.

Arda Guler, Bernardo Silva, dan Eduardo Camavinga akan absen karena skorsing, setelah kasus kartu merah yang mereka alami pada edisi lalu Liga Champions Eropa, demikian menurut surat kabar "Sport" Spanyol.

Aurelien Tchouameni juga tidak akan tersedia untuk laga ini, meski telah kembali berlatih bersama tim, sementara Thiago Pitarch juga sudah kembali berlatih, tetapi ketiadaannya dalam masa persiapan membuat kemungkinan ia mendapatkan menit bermain yang berpengaruh di hadapan Inter menjadi sulit.

Mourinho harus mencari solusi tidak konvensional untuk menutupi absennya para pemain di lini tengah. Salah satu opsi yang muncul adalah menurunkan Jude Bellingham di posisi yang lebih dalam, sementara pelatih Portugal itu mungkin mengandalkan Trent Alexander-Arnold untuk mengisi posisi gelandang tengah dalam.

Opsi memanfaatkan pemain akademi juga tetap terbuka lebar, dengan kemungkinan menurunkan Jorge Cestero atau pendatang baru Sergio Martinez. Gelandang muda itu meninggalkan kesan bagus selama laga terakhir Castilla melawan Juventud Torremolinos, yang berakhir dengan kemenangan tim, sehingga hal itu bisa menjadikannya salah satu solusi darurat yang diandalkan Mourinho dalam laga sulit ini.

Daftar pemain yang absen tidak berhenti sampai di situ, karena Rodrygo, Militao, dan Asensio tidak akan masuk dalam pilihan yang tersedia, sementara keraguan menyelimuti keikutsertaan Andriy Lunin karena ia menderita influenza. Selain itu, Ferland Mendy hingga kini belum mencetak gol di Liga Champions Eropa, hal yang menambah sulit pilihan yang tersedia bagi staf teknis.

Tampaknya Jose Mourinho tengah menyiapkan kartu kejutan untuk membalikkan perhitungan Inter Milan pada laga puncak Eropa, dengan munculnya Brahim Diaz sebagai salah satu opsi yang mungkin diandalkan pelatih Portugal itu untuk memberi Real Madrid solusi tambahan di sepertiga akhir lapangan.

Dengan absennya sejumlah pemain yang menerpa lini tengah Tim Kerajaan, Mourinho mencari elemen-elemen yang mampu bergerak di antara lini dan menciptakan keunggulan ofensif, hal yang bisa menjadikan Diaz salah satu kunci rencananya menghadapi tim yang ia kenal dengan baik dan pernah ia bawa menuju kejayaan Eropa.

Pelatih Portugal itu berharap kartu rahasia ini memberinya unsur kejutan, terutama karena Inter memasuki laga dengan kepercayaan diri besar setelah awal kuat mereka secara domestik, sehingga menjadikan setiap detail kecil mampu mengubah jalannya laga puncak yang dinanti di Santiago Bernabeu.

Inter juga mengalami krisis di sektor sayap

Di sisi lain, Inter Milan memasuki laga dengan moral yang sangat tinggi, setelah meraih awal yang sempurna di Liga Italia di bawah kepemimpinan pelatih mereka Cristian Chivu.

Tim ini menang dalam tiga laga pertama mereka di liga, sebelum meraih kemenangan menegangkan atas Napoli, dalam laga yang selama itu mereka membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan berharga dengan skor 3-2.

Lautaro Martinez dan Marcus Thuram mencetak dua gol Inter, sebelum penyerang Argentina itu kembali dan mencetak gol keduanya pada waktu tambahan, memberi timnya comeback menegangkan yang mengangkat moral mereka menjelang perjalanan sulit ke Madrid.

Inter Milan tidak memasuki laga dengan skuad lengkap, karena mereka juga mengalami masalah di posisi sayap. Djed Spence mengalami rasa sakit fisik, hal yang membuatnya tidak siap dalam kondisi terbaik untuk menjalani laga, sementara keraguan juga menyelimuti kondisi Federico Dimarco.

Dimarco terpaksa meninggalkan laga melawan Napoli karena masalah pada lutut kirinya, dan kondisinya untuk tampil melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu masih belum pasti.

Meski dengan absennya para pemain ini, Chivu diperkirakan akan mempertahankan pola andalannya 3-5-2, dengan terpaksa melakukan beberapa penyesuaian di kedua sisi lapangan.

Diouf mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengisi sayap kanan, sementara Carlos Augusto tampak menjadi pilihan paling jelas untuk menggantikan Dimarco di sisi kiri jika absennya pemain terakhir itu terkonfirmasi.

Di lini tengah, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu akan bertanggung jawab menciptakan keseimbangan dan menghubungkan lini, bersama Curtis Jones, dalam upaya memberi tim kemampuan menghadapi tekanan Real Madrid dan mengendalikan tempo laga.

Di lini depan, Inter terutama mengandalkan duet Lautaro Martinez dan Marcus Thuram, yang menjadi salah satu sumber ancaman paling menonjol bagi pertahanan Real Madrid.

Duet itu memiliki kemampuan besar untuk memanfaatkan ruang dan bergerak di belakang para bek, hal yang akan menjadikan duel antara keduanya dengan pertahanan Tim Kerajaan sebagai salah satu kunci paling menonjol dari laga puncak Eropa ini.

Perkiraan susunan pemain Real Madrid: "Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim Diaz; Diomande, Vinicius, dan Mbappe".

Perkiraan susunan pemain Inter Milan: "Martinez; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Calhanoglu, Curtis Jones; Lautaro Martinez dan Marcus Thuram".