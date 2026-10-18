Keputusan untuk tidak mengusir Arda Guler, gelandang asal Turki milik Real Madrid, dalam laga melawan Sevilla memicu kontroversi perwasitan yang luas, setelah para pemain klub Andalusia itu menuduhnya melayangkan sikutan ke arah Peque Fernandez, dalam insiden yang tidak diikuti intervensi dari asisten wasit video untuk memanggil wasit meninjaunya melalui layar.

Kike Salas, bek Sevilla, menyampaikan keberatannya atas keputusan tersebut saat berbicara kepada jaringan "Movistar" pada jeda babak pertama, seraya menegaskan keyakinannya terhadap penuturan rekan setimnya mengenai detail insiden itu, meski ia sendiri belum menyaksikan tayangan ulang dengan jelas hingga saat itu.

Salas berkata: "Saya merasa kami menguasai pertandingan sampai gol Guler, padahal sebelum itu ia menyikut Peque, dan menurut saya itu pelanggaran yang jelas layak kartu merah. Dia memberi tahu saya bahwa Guler benar-benar menyikutnya, dan saya percaya padanya. Saya akan menonton tayangan ulangnya sekarang, tetapi saya tidak tahu mengapa asisten wasit video tidak turun tangan, sekadar untuk meninjau kembali momen itu."

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-22, ketika Peque berusaha menghentikan serangan balik Real Madrid, sebelum ia terjatuh ke tanah akibat gerakan tangan Guler, sehingga para pemain Sevilla mengerumuni wasit Busquets Ferrer dan memprotes apa yang mereka anggap sebagai tindakan kasar yang layak diganjar kartu merah.

Ruang teknologi asisten wasit video "VAR" meninjau momen tersebut, namun tidak menemukan bukti gambar yang cukup jelas untuk membenarkan pemanggilan wasit ke layar, sebab tayangan ulang tidak memperlihatkan titik kontak secara akurat maupun menentukan seberapa keras benturan itu. Berdasarkan hal tersebut, Guler tetap berada di lapangan tanpa menerima kartu, sementara protes yang menyusul berbuah kartu kuning bagi Huijsen dan Felix Correia.

Kontroversi makin memanas setelah Guler mencetak gol pembuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-30, melalui tembakan indah usai umpan matang dari Diomande, yang memberi Los Blancos keunggulan dalam laga yang diwarnai protes berkelanjutan dari para pemain Sevilla terhadap keputusan-keputusan wasit.

Hal itu tidak berhenti pada gol Guler, karena Kylian Mbappe memperlebar keunggulan Real Madrid beberapa menit berselang lewat aksi individu yang istimewa, sehingga momen tadi menjadi bahan perdebatan soal pengaruh keputusan wasit terhadap jalannya pertandingan, terutama karena Sevilla menilai bahwa kartu merah untuk pemain Turki itu akan mengubah peta laga.