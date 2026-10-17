Laporan wasit pertandingan antara Leganes dan Cordoba mengungkap detail kartu merah yang diterima Alvaro Morata, striker klub asal Madrid itu, saat timnya kalah 0-1 di Stadion Butarque pada Jumat malam. Ini menjadi kekalahan keempat secara berturut-turut bagi Leganes di divisi kedua Liga Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pertandingan tersebut menyaksikan pengusiran mencolok terhadap Morata, yang dianggap sebagai transfer paling menonjol bagi klub pada musim ini, setelah ia hanya menghabiskan setengah jam di atas lapangan.

Striker asal Madrid tersebut masuk pada menit ke-63 menggantikan Soko, sebelum akhirnya diusir keluar pada menit ke-91 setelah menerima kartu kuning kedua dari wasit Eder Mayo.

Kartu kuning pertama datang hanya tujuh menit setelah Morata memasuki lapangan permainan.

Berdasarkan apa yang tercantum dalam laporan wasit, pemain itu mendapat kartu kuning pertama karena "berhadapan dengan salah satu pemain lawan tanpa melontarkan hinaan atau ancaman kepadanya", di mana Isma Ruiz, pemain Cordoba, merupakan pihak lain dalam insiden tersebut.

Sementara kartu kuning kedua datang pada masa tambahan waktu pertandingan, setelah wasit menghukum Morata karena "menyampaikan komentar bersifat teknis atas salah satu keputusan saya", sesuai dengan yang ia tuliskan dalam laporannya.

Wasit menjelaskan, dalam paragraf mengenai kasus pengusiran, bahwa mantan striker Spanyol itu mendapat kartu merah akibat akumulasi kartu kuning.

Ini merupakan kartu merah pertama Morata di level kompetisi ini sepanjang karier sepak bolanya, yang tidak menyaksikan awal yang mulus sejak kepindahannya ke Leganes.

Striker itu telah menjalani tujuh pertandingan sejak penampilan pertamanya melawan Las Palmas pada 4 September, dengan total 434 menit, namun hingga kini ia belum berhasil mencetak satu gol pun.

Morata akan absen dari pertandingan berikutnya timnya, yang dijadwalkan pada Sabtu mendatang melawan Real Mallorca, dan kembali akan digelar di Stadion Butarque.



