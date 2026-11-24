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Dalam dua insiden serupa, keputusannya justru berbeda sama sekali? Seorang pemain diusir saat duduk di bangku cadangan, sementara pemain lain memprotes dan berteriak di depan wasit tanpa menerima kartu kuning sekalipun.

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Inilah gambar yang kembali menyulut polemik di Spanyol dan membuka lagi persoalan standar ganda perwasitan di LaLiga, setelah Barcelona sekali lagi berada di pusat badai keputusan kontroversial.

Kisahnya bermula dari bangku cadangan Barcelona, tempat Fermin Lopez diusir setelah memprotes ofisial keempat. Kartu merah itu tidak diberikan karena tekel keras atau perkelahian di lapangan, melainkan karena kata-kata yang ia lontarkan kepada perangkat pertandingan. Wasit menganggapnya sebagai penghinaan yang layak diganjar kartu merah langsung, sehingga pemain asal Andalusia itu meninggalkan lapangan dengan amarah memuncak.

Namun, kejutan yang memicu kemarahan di Barcelona, menurut "Mundo Deportivo", adalah bahwa sosok yang menghadapi Fermin dan berkata kepadanya "jangan main-main dengan saya" serta "jangan bermain-main dengan saya" tak lain adalah asisten wasit Alejandro Clemente Ortuño. Ia adalah wasit yang sama yang sebelumnya menerima rentetan protes dari Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, tanpa memberinya peringatan apa pun. Sebaliknya, ia justru berbicara dengan tenang kepada Mbappe dan memahami sikapnya.

Di sinilah surat kabar Spanyol itu melontarkan pertanyaan yang terus bergema di semua program televisi Spanyol: mengapa Fermin diperlakukan dengan keras, sementara Mbappe diperlakukan dengan lembut? Dan mengapa pemain Barcelona diusir dari bangku cadangan, sementara penyerang Real Madrid dibiarkan memprotes tanpa hukuman?

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Persoalannya tidak berhenti pada insiden ini saja. Menurut surat kabar tersebut, wasit utama pertandingan itu adalah Hernández Hernández, nama yang tidak menyimpan kenangan indah bagi pendukung Barcelona. Ia adalah wasit yang sama yang menyebabkan Barcelona kehilangan gelar liga pada 2017, ketika ia tidak mengesahkan gol yang sah, padahal bola sudah melewati garis gawang Real Betis sejauh satu meter penuh. Itu menjadi salah satu kesalahan wasit paling terkenal dalam sejarah LaLiga.

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Ia juga wasit yang memimpin pertandingan liga pertama Hansi Flick dan menolak memberikan penalti yang jelas setelah handball Tchouameni menggagalkan gol Ferran Torres. Setelah itu, ia menganulir gol kelima Barcelona yang merupakan mahakarya dari Fermin Lopez sendiri.

Dalam laga melawan Villarreal, Flick secara terbuka mengeluhkan bahwa ofisial keempat dan asistennya sama sekali tidak memedulikan bangku cadangan Barcelona sepanjang pertandingan dan menolak berdialog dengannya, sementara keduanya justru berbicara dengan para pemain tim lawan.

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Polemik ini muncul pada pekan yang penuh kesalahan. Pada pekan yang sama ketika Komite Teknis Wasit mengakui bahwa VAR seharusnya membatalkan penalti yang diberikan kepada Mbappe di Santander, teknologi yang sama justru mengabaikan aksi diving yang jelas dari pemain Prancis itu di kotak penalti Celta Vigo tanpa intervensi apa pun.

Sebaliknya, Barcelona tidak mendapatkan penalti setelah pelanggaran terhadap Gordon di Camp Nou. Hal ini semakin memperkuat perasaan klub Catalan itu bahwa mereka menanggung akibat dari kesalahan yang berulang, sementara rivalnya mendapat perlindungan khusus.

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Banyak pihak di Barcelona menilai apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tekanan media selama bertahun-tahun, melalui saluran televisi Real Madrid, konferensi pers Mourinho, serta pengungkitan terus-menerus kasus Negreira oleh Florentino Perez. Menurut pandangan ini, hal itulah yang membuat para wasit selalu condong ke satu pihak karena takut diserang.

Meski diwarnai polemik, Fermin harus menerima larangan bermain dua pertandingan setelah protesnya dianggap berlebihan. Namun, persoalan yang lebih besar akan tetap terbuka: apakah yang terjadi hanyalah kesalahan wasit sesaat? Atau justru pelajaran baru yang menegaskan bahwa keadilan di LaLiga tidak lagi diukur dengan timbangan yang sama bagi semua pihak?