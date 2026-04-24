Karim El Ahmadi memuji 'berlian' di Eredivisie: 'Bandingkan saja dengan Hadj Moussa'

Esmir Bajraktarevic tampil gemilang dalam laga melawan PEC Zwolle pada Kamis malam. Pemain sayap berusia 21 tahun itu mencetak dua gol dan memberikan dua assist, yang kemudian menuai pujian di acara Voetbalpraat ESPN.

Jan Joost van Gangelen memulai pembicaraan tentang bakat pemain asal Eindhoven ini dan bertanya-tanya di mana batas kemampuan 'pemain terbaik pertandingan' tersebut. "Apakah dia memang masih seperti berlian yang bisa dipoles menjadi lebih indah lagi?", kata Van Gangelen.

Arnold Bruggink, mantan pemain PSV, memuji pemain asal Bosnia itu dan berpendapat bahwa Peter Bosz tepat memberinya menit bermain. "Dia pemain yang bagus. Tahun ini tentu saja dia menghadapi persaingan dari Dennis Man, yang bermain di posisi itu," katanya.

"Tapi bagi para pemain muda ini, bagus mereka bisa bermain sekarang, agar bisa menemukan ritme yang tepat untuk tampil baik di Piala Dunia. Saya pikir Bosz memperhatikan hal itu, seperti: bagaimana cara saya membuat semua orang berada dalam ritme yang tepat?", tutup Bruggink.

Karim El Ahmadi juga sangat memuji Bajraktarevic dan membandingkannya dengan pemain sayap lain di VriendenLoterij Eredivisie. "Ini juga bisa jadi contoh bagi semua pemain sayap, yaitu betapa mudahnya jika kamu hanya memberikan umpan silang, seperti Perisic atau Bajraktarevic," kata mantan gelandang itu, lalu Bruggink menambahkan: "Ueda pasti ingin mendapatkannya."

Dalam hal ini, ia melibatkan pemain Feyenoord Anis Hadj Moussa dalam diskusi dan berpendapat bahwa pemain asal Aljazair itu masih harus banyak belajar. "Bandingkan dengan Hadj Moussa, yang selalu terus menggiring dan berputar-putar. Saya pikir ini baik bagi para pemain sayap untuk memperhatikan hal ini: memberikan umpan silang dengan lebih cepat," tutup El Ahmadi.

Namun, Kees Luijckx, tamu lain di meja itu, melihat ada hal yang perlu diperbaiki pada pemain sayap asal Bosnia tersebut. "Tapi dia kurang bagus dalam situasi satu lawan satu. Hari ini saya melihatnya beberapa kali berhadapan dengan Floranus, dan dia sepertinya enggan benar-benar mencari duel satu lawan satu. Saya jadi bertanya-tanya apakah dia punya kecepatan itu," kata Luijckx.

El Ahmadi setuju dengan hal itu dan dia melihat bahwa Hadj Moussa justru unggul di sini. "Pada gol yang dia cetak, dia memang sedikit membebaskan dirinya sendiri. Tapi menurut saya, dia tidak memiliki aksi seperti yang dimiliki Hadj Moussa," simpulkan analis tersebut.