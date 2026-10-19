Karim El Ahmadi terkesan dengan Dies Janse dan Aaron Bouwman. Kedua bek tengah muda itu menjadi starter Ajax saat menghadapi FC Groningen pada Minggu, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-5. Menurut sang analis, keduanya tampil baik.

Ajax meraih kemenangan meyakinkan atas Groningen. Pelatih Míchel Sánchez memilih Janse (20) dan Bouwman (19) untuk mengisi jantung pertahanan. El Ahmadi menilai keputusan itu membuahkan hasil.

"Menurut saya, keduanya tampil sangat solid," kata sang analis dalam Dit Was Het Weekend di ESPN. "Itu juga berkaitan dengan cara tim bermain, tetapi menurut saya Dies Janse bermain seolah-olah sudah bertahun-tahun menjadi starter Ajax. Dia benar-benar tampil sangat baik."

"Dan saya pikir bermain lebih rapat juga membantu. Dengan begitu, para bek terlihat lebih baik. Bouwman memberi kesan sangat tenang kepada saya. Jadi, keduanya memang tampil bagus. Mungkin fakta bahwa mereka sama-sama bisa berbahasa Belanda juga membantu. Itu memudahkan mereka saat saling memberi instruksi."

El Ahmadi jauh lebih kurang terkesan dengan Marcos Leonardo, yang mendapat kesempatan menjadi starter sebagai penyerang. "Satu-satunya hal yang bisa dikatakan adalah dia bekerja sangat keras. Namun, itu juga bukan pertanda baik bagi seorang penyerang, terutama ketika timnya menang 5-2. Sebenarnya, teknik dasarnya, terutama saat mengontrol bola, benar-benar buruk."

Kenneth Perez sependapat dengannya. "Dia kehilangan bola sesaat sebelum gol Groningen. Lalu, di awal pertandingan, dia sempat harus mengontrol bola. Dia seharusnya lebih cepat menyelesaikan peluang karena saat itu dia juga terlalu lambat."

"Tidak, dia sama sekali tidak meyakinkan saya. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak terlihat seperti pemain seharga 20 juta euro. Biasanya, Anda setidaknya bisa melihat sesuatu yang dikuasai seorang pemain," tutup Perez dengan nada kritis.