Karim Benzema Lewati Rekor Ferenc Puskas Di Daftar Topskor Sepanjang Masa Real Madrid

Karim Benzema berhasil melampaui Ferenc Puskas dalam daftar topskor sepanjang masa setelah mengepak dua gol dalam kemenangan 3-0 timnya atas .

Blancos meraih dua kemenangan sejak restart Spanyol dengan membuat pasukan Albert Celades tak berdaya di Santiago Bernabeu yang kosong, Kamis malam lalu.

Skuad Zinedine Zidane menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan 3-1 kontra Minggu kemarin. Benzema tidak mampu mencetak gol di pertandingan ini meski tampil 90 menit.

Pria 32 tahun itu terlihat kesulitan dan hampir frustrasi melawan pertahanan Valencia selama 60 menit sebelum dia menghasilkan penyelesaian apik berkat servis matang Eden Hazard.

Marco Asensio memberi angka dobel bagi Madrid sebelum Benzema mencetak dwigol empat menit sebelum wasit meniup peluit panjang, mengendalikan bola di udara sebelum mengarahkannya ke gawang lawan dengan sepakan voli, membuat Jasper Cillessen tak kuasa meredamnya.

Sepasang gol striker berpengalaman ini membuat dia sukses melewati rekor penyerang legendaris Madrid sebagai pencetak gol kelima tertinggi dalam sejarah klub dengan torehan 243 gol.

242 - Karim Benzema has scored 243 goals for Real Madrid in all competitions, becoming fifth in the all-time top-scorer list for the club (Ferenc Puskás, 242). Delicatessen. https://t.co/r2sI8d2JPw