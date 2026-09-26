"Itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk, dia hanya berbicara tentang sebuah mimpi, bahwa suatu saat nanti mungkin ingin bermain untuk Real Madrid," kata Ballack beberapa hari lalu di podcast Kerners11.

Mantan kapten Bayern Munich dan tim nasional Jerman itu, yang pada Sabtu lalu genap berusia 50 tahun, mengkritik praktik yang lazim dilakukan media.

"Dia memang ditanya: 'Siapa klub favoritmu selain Bayern Munich?' Bagian itu yang kemudian sering dihilangkan," kata Ballack.

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Apa sebenarnya yang dikatakan Lennart Karl tentang Real Madrid?

Karl, yang saat itu masih berusia 17 tahun, dalam suasana santai pada acara sambutan tahun baru fan club Bayern "Burgsinn 1980", menjawab pertanyaan seorang suporter apakah selain FCB ia juga punya klub favorit lain dengan berbicara secara terbuka tentang kekagumannya kepada raksasa Spanyol tersebut.

"Bayern Munich adalah klub yang sangat besar. Bermain di sana adalah sebuah mimpi. Tetapi suatu hari nanti saya pasti ingin ke Real Madrid. Itu adalah klub impian saya, tetapi ini tetap di antara kita saja," kata Karl, yang kemudian menuai banyak kritik atas pernyataannya itu.

Para petinggi Bayern melindungi remaja itu dan cepat menutup persoalan tersebut setelah berdiskusi dengan Karl. Direktur olahraga Christoph Freund, misalnya, mengatakan: "Dia berbicara seperti anak laki-laki 17 tahun. Dia langsung menyadari bahwa pernyataan itu tidak tepat."

Bagaimana statistik Lennart Karl pada musim lalu?

Ballack juga sudah angkat bicara pada Januari lalu secara langsung soal kehebohan yang melibatkan kliennya. "Saya pikir, dalam konteksnya, pernyataan itu tidak berbahaya. Kami tidak ingin membentuk para pemain ini terlalu cepat di tengah masyarakat, ketika banyak hal sudah ditentukan bagi kami tentang bagaimana kami harus berbicara," kata Ballack dalam perannya sebagai analis untuk layanan streaming DAZN. "Kami ingin autentisitas, kami ingin pemain yang bisa membuat orang merasa terhubung."

Karl, yang pernah mengikuti trial di Real Madrid saat berusia 10 tahun, telah menjalani kenaikan yang sangat pesat di Bayern Munich. Pada musim lalu saja dia mencatatkan 40 penampilan untuk tim utama, dengan torehan sembilan gol dan delapan assist.

Hasilnya, selain meraih double berupa gelar liga dan DFB-Pokal, dia juga mencatatkan tiga penampilan pertamanya untuk tim nasional senior di bawah mantan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

Karl kemudian gagal tampil di Piala Dunia karena mengalami cedera otot sesaat sebelum turnamen dimulai. Di Munich, pemain kidal yang kuat dalam dribel itu, yang bergabung ke FCB pada 2022 setelah sempat membela Eintracht Frankfurt dan Viktoria Aschaffenburg, memiliki kontrak hingga musim panas 2029.

Pada musim ini, Karl mencatatkan satu gol dan satu assist dari lima penampilan singkat.



