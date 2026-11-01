China merealisasikan ancamannya, setelah pertandingan Liga Spanyol absen dari layar televisi resmi, dalam sebuah langkah yang berdampak pada Real Madrid dan bintang Prancisnya, Kylian Mbappe.

Jaringan televisi resmi China (CCTV) tidak menyiarkan satu pun pertandingan Liga Spanyol pada Sabtu kemarin, setelah menangguhkan siaran pertandingannya sejak Senin lalu, menyusul pernyataan Kylian Mbappe terkait sebuah gambar sarkastis yang berkaitan dengan pemimpin China Mao Zedong, sementara platform Migu tetap menyiarkan pertandingan-pertandingan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", tidak ada satu pun pertandingan Liga Spanyol yang dijadwalkan pada Jumat dan Sabtu (Villarreal dan Espanyol, Levante dan Atletico Madrid, Rayo Vallecano dan Celta Vigo, Real Betis dan Malaga, serta Barcelona dan Alaves) yang muncul di saluran jaringan tersebut, dan juga tidak tercantum dalam jadwal program resminya.

Daftar pertandingan jaringan tersebut juga kosong dari laga yang dijadwalkan pada Minggu malam dan dini hari Senin waktu setempat, yaitu Getafe dan Sevilla, Racing Santander dan Real Madrid, Elche dan Valencia, Athletic Bilbao dan Real Sociedad, di samping pertandingan hari Senin yang mempertemukan Deportivo La Coruña dan Osasuna.

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Aplikasi jaringan tersebut pada ponsel masih menyimpan beberapa pertandingan dari pekan-pekan sebelum keputusan penangguhan, yang terakhir adalah laga Celta Vigo dan Real Betis pada Minggu 25 Oktober.

Menurut catatan platform tersebut, jaringan televisi resmi China biasanya menyiarkan satu atau dua pertandingan di setiap pekan, namun tidak ada satu pun pertandingan yang dimainkan Real Madrid selama musim ini atau musim 2025-2026 yang muncul dalam arsipnya, sebagaimana yang dipantau oleh kantor berita Spanyol.

Real Madrid menghilang dari platform Migu

Sebaliknya, platform siaran digital Migu, mitra digital eksklusif Liga Spanyol di China sejak awal musim ini hingga musim 2029-2030, tetap mempertahankan jadwal siaran pertandingan akhir pekan secara nyaris penuh.

Tampaknya satu-satunya pengecualian adalah penarikan pertandingan Racing Santander dan Real Madrid, yang hingga kini belum muncul dalam jadwal siaran.

Platform Migu juga tidak menayangkan satu pun pertandingan Real Madrid dari pekan-pekan sebelum meledaknya krisis ini, sebagaimana yang diverifikasi oleh kantor berita Spanyol.

Ketika memeriksa pertandingan bulan Agustus dan September, tim Los Blancos tidak muncul dalam daftar, sementara hasil pertandingan lainnya masih tersedia, di samping ringkasannya atau kemungkinan untuk menonton laga secara penuh.

Para pengguna melalui media sosial, pada awal krisis, menunjukkan bahwa platform tersebut telah menghapus cuplikan gol-gol Mbappe pada pertandingan El Clasico terakhir antara Real Madrid dan Barcelona.

Detail krisis

Krisis ini bermula ketika Mbappe mengatakan, dalam sebuah wawancara pers, bahwa salah satu gambar sarkastis favoritnya menampilkan wajahnya yang dipasang pada gambar "seorang pemimpin China", tanpa menyebutkan nama Mao Zedong secara eksplisit, meskipun gambarnya muncul dalam desain tersebut.

Pernyataan bintang Prancis itu, pada hari Selasa, menyebabkan beberapa perusahaan China mengakhiri perjanjian komersial mereka, di samping keputusan televisi resmi China untuk menangguhkan siaran pertandingan Liga Spanyol dan pertandingan yang berkaitan dengan penyerang Prancis tersebut, serta menghentikan penayangan iklan-iklannya.

Mbappe menyampaikan permintaan maafnya dalam bahasa Prancis, China, dan Inggris, sementara Liga Spanyol menyatakan penyesalannya atas apa yang terjadi, dan presidennya Javier Tebas mengirimkan surat kepada grup media China (CMG), yang bertanggung jawab atas jaringan televisi resmi.

Lembaga media pemerintah tersebut mengumumkan, pada hari Rabu, bahwa mereka telah menerima melalui Liga Spanyol sebuah surat di mana klub bergabung dalam permintaan maaf tersebut, dan menyatakan rasa hormatnya kepada China, namun mereka tidak menjelaskan apakah menganggap surat tersebut cukup, dan juga tidak mengumumkan jadwal dimulainya kembali siaran pertandingan.

Kementerian Luar Negeri China, pada saat itu, juga menghindari penjelasan mengenai nasib tindakan-tindakan yang diambil terhadap pemain dan liga tersebut.