Pelatih kepala timnas Belgia asal Belanda, Mark van Bommel, menempatkan rekan sejawatnya, Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, dalam posisi yang canggung akibat krisis terbarunya dengan sang bintang Cristiano Ronaldo.

Ronaldo telah meninggalkan kamp timnas Portugal pada Rabu kemarin, kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, setelah terjadi krisis antara dirinya dan Jesus akibat tidak dimainkannya dia pada laga melawan Norwegia di matchday kedua fase grup UEFA Nations League.

Krisis Ronaldo terulang di timnas Belgia di bawah kepemimpinan Van Bommel, namun dalam skala yang lebih ringan, dengan bintangnya Romelu Lukaku, penyerang Fenerbahce Turki saat ini.

Lukaku hanya bermain selama 7 menit terakhir dari waktu normal pada laga pertama Belgia di UEFA Nations League melawan Italia, sebelum ia duduk di bangku cadangan hingga akhir laga melawan Prancis di matchday kedua.

Van Bommel mengomentari krisis tersebut dalam konferensi pers jelang laga melawan Turki, Jumat besok, di matchday ketiga fase grup turnamen Eropa yang sama, di mana ia mengungkapkan komunikasinya dengan Lukaku untuk meyakinkannya terhadap posisinya saat ini.

Pelatih asal Belanda itu berkata, dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Belgia "nieuwsblad": "Romelu (Lukaku) bisa bermain sebagai pemain pengganti atau sebagai pemain inti, tetapi hal itu bergantung pada apa yang kami anggap kami butuhkan pada tahap mana pun atau situasi apa pun yang kami hadapi."

Ia melanjutkan: "Tetapi saya tidak pernah menjanjikan kepada seorang pemain bahwa ia akan bermain, Anda bisa mengatakan bahwa kemungkinannya tinggi, tetapi tidak ada janji."

Pernyataan ini diperbincangkan oleh para pengguna media sosial untuk menyalahkan Jorge Jesus, setelah ia mengakui bahwa ia menjanjikan Ronaldo akan mendapatkan menit bermain pada laga melawan Norwegia, sebelum ia menarik kembali keputusannya karena kondisi yang tidak sesuai.

Van Bommel menambahkan: "Dia (Lukaku) memiliki kualitas tertentu, tetapi saya merasa dalam laga itu (melawan Prancis) kami sedikit jauh dari gawang, yang berarti kami bisa memanfaatkan faktor kecepatan."

Ia menyambung: "Saya banyak berbicara dengan Romelu, saya juga pergi menemuinya di Istanbul, dan saya berbicara dengannya melalui 'FaceTime' tentang situasi dan cara bermain, saya tidak ingin mengatakan bahwa Romelu tidak mampu melakukannya, justru sebaliknya, satu-satunya hambatan adalah bahwa dia tidak banyak bermain di Fenerbahce."

Ia mengakhiri: "Saya juga menjelaskan kepadanya bahwa saya memilih kecepatan, bukan karena dia tampil buruk, dia berlatih dengan baik, tetapi masalahnya bukan soal bermain berdasarkan sesi latihan yang baik, atau sebaliknya, persoalan ini tampak lebih besar dari pihak Anda (media), tetapi tidak perlu mencari alasan tersembunyi apa pun di baliknya."