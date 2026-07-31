Karena Krisis Imigrasi, Barcelona Membekukan Laga Persahabatan Maroko

Barcelona menanti perkembangan krisis imigrasi sebelum memutuskan sikapnya soal menjalani laga persahabatan melawan salah satu klub lokal di kota Tangier, Maroko, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus, setelah tercapai kesepakatan mengenai rincian pertandingan dengan salah satu penyelenggara asal Maroko.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona telah merampungkan kesepakatannya dengan seorang penyelenggara Maroko untuk menjalani pertandingan tersebut, tetapi pengumuman resmi mengenai laga itu masih ditunda akibat krisis imigrasi yang disebabkan oleh masuknya warga Maroko secara massal ke kota Ceuta.

Barcelona mempertimbangkan dampak dari pemandangan yang terjadi di pesisir kota tersebut, dengan datangnya 49 ribu orang dengan berenang, menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah yang melebihi separuh dari total penduduk Ceuta yang mencapai 84.208 orang, di samping tewasnya sedikitnya 18 orang.

Barcelona ingin menunggu perkembangan situasi, dengan tidak mengesampingkan kemungkinan menarik diri dari pertandingan tersebut jika krisis semakin memuncak, meskipun laga itu merupakan opsi ideal dalam rencana Hansi Flick hanya sepekan sebelum penampilan perdananya di liga pada Minggu, 23 Agustus, melawan Elche.

Laga persahabatan di Maroko itu sedianya akan menjadi penampilan perdana bagi delapan pemain yang menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, yaitu Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Gavi, Pedri Gonzalez, Ferran Torres, dan Lamine Yamal, yang dipanggil pada 12 Agustus.

Anthony Gordon dan Jules Kounde, yang mencapai babak semifinal di Piala Dunia, mungkin akan bergabung dua hari sebelum itu.

Jika pertandingan di Maroko tidak jadi digelar, maka Barcelona hanya akan menyisakan laga Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, yang dijadwalkan pada Rabu, 19 Agustus, di Stadion Spotify Camp Nou.