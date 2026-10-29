Perdebatan kembali mencuat di internal Barcelona, mengenai perlunya memperkuat lini belakang pada bursa transfer musim dingin mendatang, setelah tim kalah dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Rentetan cedera yang menimpa tim Katalan itu dalam beberapa pekan terakhir telah memberikan sinyal peringatan yang serius, setelah mereka menelan dua kekalahan dari Real Madrid dan Paris Saint-Germain.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona sedang mencari seorang bek tengah yang mampu memberikan dampak langsung pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari, sembari memantau para bek di pasar Eropa yang memiliki potensi menjanjikan untuk masa depan.

Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, akan mengambil keputusan akhir, namun direktur olahraga Deco sudah mulai mengerjakan berkas ini.

Rencana Barcelona pada musim panas lalu telah ditentukan oleh prioritas yang ditetapkan Flick untuk merombak lini serang secara keseluruhan. Pelatih asal Jerman itu ingin mendatangkan para pemain yang mampu membuat perbedaan dan memberikan vitalitas bagi tim, terutama kecepatan di posisi-posisi penyerangan, dan klub pun bekerja untuk memenuhi tuntutan ini.

Klub mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Anthony Gordon, dan merekrut Karim Adeyemi sebagai peluang yang tersedia di bursa transfer. Klub juga berusaha hingga detik-detik terakhir untuk mendatangkan Julian Alvarez, sebelum akhirnya berujung pada perekrutan Gabriel Jesus. Upaya finansial yang dikerahkan sangat besar, dan oleh karena itu opsi memperkuat posisi bek tengah pun dikesampingkan, meski Ronald Araujo hengkang ke Liverpool.

Selama fase pertama musim ini, terlihat jelas bahwa tim tidak mengalami masalah berarti di lini serang maupun lini tengah terkait rotasi pemain, namun situasi di lini belakang menunjukkan kekacauan yang jelas.

Memang benar bahwa nasib buruk turut berperan dalam bersamaannya cedera para pemain seperti Andreas Christensen, Jules Kounde, dan Eric Garcia, dan kini Xavi Espart, namun kenyataan menunjukkan kemungkinan tim menghadapi masalah di posisi bek tengah.

Deco sebenarnya sudah mengamati masalah ini pada musim panas, dan karena itu ia melakukan sejumlah kontak serta upaya untuk mendatangkan Alessandro Bastoni, bek Inter Milan, namun biaya transfer tersebut, ditambah keraguan mengenai sejauh mana kemampuannya beradaptasi dengan gaya bertahan Barcelona yang berbasis pada risiko, mendorong klub untuk mengesampingkan perekrutannya pada awal bursa transfer musim panas.

Kini, Barcelona memantau dengan cermat sejumlah faktor yang akan membantu mereka mengambil keputusan akhir, salah satunya adalah perkembangan kondisi Christensen. Flick menyetujui perpanjangan kontrak bek asal Denmark itu selama dua tahun tambahan, mengingat kekagumannya pada kemampuan dan profesionalisme sang pemain, namun pemain tersebut kembali mengalami masalah fisik, dan menghabiskan sebagian besar awal musim jauh dari lapangan.

Tampaknya kondisi Christensen membaik dengan baik, namun manajemen klub Katalan itu menangani kembalinya dengan sangat hati-hati, dan akan berupaya merawatnya semaksimal mungkin hingga akhir musim, yang berarti ia akan menjalani rotasi yang sering dan tidak akan terus-menerus bermain. Adapun faktor kedua adalah margin batas gaji yang sangat terbatas yang dimiliki Barcelona untuk merampungkan transaksi pada bulan Januari. Klub memang memiliki dana yang memungkinkan mereka mendaftarkan seorang pemain, namun tidak memiliki cukup dana untuk mendatangkan pemain level tertinggi.

Kendala ini memberlakukan batasan besar pada gerak-gerik klub, sebab bursa transfer musim dingin itu rumit dan peluang yang tersedia saat ini sedikit, meski Barcelona tengah mempelajari beberapa nama yang mungkin cocok dari segi olahraga maupun finansial.

Di sinilah muncul faktor penentu ketiga. Jika Barcelona berhasil menjual salah satu pemain yang tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, maka situasi akan berubah secara drastis. Keputusan akhir belum diambil, namun manajemen olahraga bekerja dengan tujuan memberi prioritas pada perekrutan seorang bek tengah yang mampu memberikan dampak langsung.

Ada opsi-opsi dari kategori yang lebih tinggi, namun klub juga mendengarkan tawaran-tawaran yang diajukan kepada mereka, yang mungkin mengungkap transaksi-transaksi istimewa yang sulit dilewatkan jika peluang yang tepat muncul pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari.

Barcelona tidak akan mendatangkan pemain mana pun kecuali jika ia benar-benar mampu meningkatkan kualitas skuad, dan memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan posisi inti di tim.

Ada jalur lain yang terbuka, yaitu mendatangkan para pemain yang menjanjikan untuk masa depan, dalam kerangka transaksi strategis yang sulit dilaksanakan pada bursa transfer musim dingin. Dalam konteks ini, Barcelona memantau para pemain seperti Finn Jeltsch, bek Stuttgart, dan Castello Lukeba, bek Leipzig.

Transaksi-transaksi ini membutuhkan investasi dana yang besar, serta merupakan taruhan jangka panjang, yang membuat pelaksanaannya pada musim panas lebih sesuai, agar para pemain tersebut dapat beradaptasi dengan tim secara tenang dan dalam kondisi yang lebih baik.

Flick merasa sangat puas dengan duet Pau Cubarsi dan Gerard Martin di posisi bek tengah, namun tim saat ini tidak memiliki pelapis bagi keduanya, selain itu kedua pemain memikul beban yang besar karena banyaknya menit bermain yang mereka jalani.

Christensen diperkirakan akan kembali pada bulan November, sementara Eric Garcia lebih banyak bermain di posisi bek sayap ketimbang di posisi bek tengah.

Manajemen olahraga menyadari bahwa langkah ini sudah menjadi keharusan, sementara Flick sedang mempertimbangkan masalah tersebut, dan cenderung merampungkan transaksi jika hal itu memungkinkan, dengan syarat ditemukannya seorang pemain yang mendapat kesepakatan bulat dari pihak-pihak terkait di dalam klub.