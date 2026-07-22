Karena Alasan Aneh.. Liga Saudi Menolak Pemain Timnas Maroko

Liga Arab Saudi menolak merekrut seorang pemain dari timnas Maroko selama periode transfer musim panas ini, dengan alasan yang aneh.

Sejumlah laporan media sebelumnya memastikan bahwa klub Al-Shamal Qatar berhasil mendapatkan pemain Maroko, Mohamed Rabie Hrimat, gelandang Al-Jaish Al-Malaki, selama periode transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Hrimat nyaris pindah ke Liga Arab Saudi, tepatnya ke klub Al-Ettifaq, namun sebuah alasan aneh menghalangi rampungnya kesepakatan tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa komite rekrutmen yang berada di bawah Liga Arab Saudi lah yang menangani kesepakatan tersebut, setelah mereka bersikeras menilai pemain itu hanya senilai 1,5 juta dolar.

Karena penilaian tersebut, Al-Ettifaq gagal mendapatkan jasa pemain berusia 32 tahun itu, sehingga ia pindah ke Al-Shamal Qatar dengan nilai sekitar 2,5 juta dolar.

Sejumlah klub sebelumnya telah menyampaikan keluhan mereka atas campur tangan komite rekrutmen dalam menilai harga para pemain, yang menghambat banyak kesepakatan selama periode lalu.

Hrimat merupakan salah satu pemain paling menonjol timnas Maroko pada turnamen Piala Arab 2025 yang digelar di Qatar, yang dimenangkan oleh Maroko, bahkan ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut.