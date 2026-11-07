Jose Gaya, kapten Valencia, membela aksinya yang berbuah kartu merah langsung saat menghadapi Real Madrid, yang berakhir dengan kemenangan skuad Los Blancos tiga gol tanpa balas, pada Sabtu malam ini, dalam lanjutan kompetisi La Liga Spanyol.

Gaya, dalam pernyataan kepada media usai pertandingan, mengomentari keputusan wasit: "Saya belum menyaksikan ulang momen itu, tetapi saya harus menghentikan serangan tersebut. Benar bahwa tekel saya keras, tetapi saya sama sekali tidak bermaksud melukai pemain itu."

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Kapten Valencia itu menambahkan: "Saya rasa gambar-gambar itu menunjukkan bahwa saya tidak menekel dengan pul sepatu, melainkan posisi kaki saya rendah."

Ia melanjutkan: "Saya tidak tahu apakah wasit mengusir saya karena kerasnya tekel, atau karena saya adalah bek terakhir. Saya berada dalam posisi bertahan yang buruk, tetapi bagi saya, momen itu hanya layak mendapat kartu kuning."

Gaya menerima kartu merah langsung pada menit ke-79, setelah menekel Kylian Mbappe, yang sebelumnya telah mencetak gol ketiga Real Madrid pada menit ke-75, sehingga Valencia menuntaskan menit-menit akhir pertandingan dengan sepuluh pemain.

Sebelumnya Federico Valverde membawa Real unggul pada menit ke-28, sebelum Arda Guler menambah gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-36, lalu Mbappe menutup trigol tersebut, sehingga skuad Los Blancos menempati peringkat kedua klasemen La Liga dengan 30 poin, sama dengan Barcelona yang memuncaki klasemen, yang akan bertandang ke markas Atletico Madrid, tim peringkat ketiga dengan 28 poin, pada hari Minggu.