Kapten Ajax, Davy Klaassen, meluapkan rasa frustrasinya dan benar-benar menghajar Alex Kroes

Akibat kekalahan 1-2 Ajax dari FC Utrecht, tim asal Amsterdam itu tergelincir ke peringkat kelima yang mengecewakan di Eredivisie. Hal itu memicu banyak kekecewaan setelah pertandingan, seperti yang diungkapkan kapten Davy Klaassen saat berbicara kepada media.

“Jika sekali atau dua kali tidak berhasil, itu bisa terjadi. Tapi jika hal itu terjadi setiap pekan, berarti ada yang tidak beres. Ini tidak cukup baik, titik. Dan itu menyakitkan. Rasa pasrah di kalangan pendukung mungkin adalah hal yang paling menyakitkan,” kata Klaassen seperti dikutip De Telegraaf.

“Jika Anda mengatakan bahwa babak pertama sebenarnya tidak terlalu buruk, mungkin itu sudah cukup menggambarkan semuanya. Tidak terlalu buruk… Jika standar itu yang diterapkan, maka itu menceritakan seluruh kisah musim ini. Standar itu harus kita tingkatkan bersama-sama. Bermain cukup baik sesekali, itu bukan gaya Ajax,” kata sang kapten.

Setelah pekan ke-33, Klaassen juga bisa menyimpulkan bahwa pergantian pelatih tidak benar-benar membantu. “Dari segi manusiawi, pemecatan pelatih tidak pernah menyenangkan. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan baik denganku dan aku memiliki hubungan baik dengan mereka. Sebagai tim, kami juga merasa bertanggung jawab atas hal itu. Lagipula, sudah terbukti bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada para pelatih.”

Gelandang itu pun dengan tegas menyalahkan Marijn Beuker dan terutama Alex Kroes. “Tidak perlu jadi ahli roket untuk melihat bahwa komposisi skuad tidak tepat. Keseimbangannya tidak beres. Kami sudah menyadarinya sejak lama, tapi sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Baru pada periode transfer kita bisa melepas pemain.”

“Aku merindukan segalanya,” lanjut Klaassen dengan nada frustrasi. “Jika kamu mengatakan bahwa ini hanya soal kualitas, seolah-olah kami memiliki pemain yang buruk, padahal sebenarnya tidak begitu. Tapi tentu saja, aku pernah mengalami skuad yang jauh lebih baik. Kebijakan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir inilah yang membawa kami ke situasi ini.”

“Ini adalah musim paling menyakitkan yang pernah saya alami sebagai pemain Ajax,” demikian kesimpulannya yang menyakitkan. “Standar yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir memang sangat rendah. Itu bukan Ajax yang kita kenal. Kita benar-benar harus mengambil langkah ke arah yang benar. Saya kecewa. Tapi saya tidak pergi ke klub dengan enggan, karena kita bisa saja menyerah, tapi kita harus terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari.”

Dengan Jordi Cruijff sebagai direktur teknis baru, Klaassen pun kembali yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. “Dia ingin menemukan jalan kembali ke puncak. Saya juga sudah membicarakannya dengannya. Dia menyampaikan pendapatnya dan saya menyampaikan pendapat saya. Ya, pendapat kami sejalan. Tapi sekarang kita harus menang dulu melawan sc Heerenveen. Gagal lolos ke kompetisi Eropa akan menjadi titik terendah.”