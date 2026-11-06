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Kapan pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, kembali setelah jatuh sakit masih belum diketahui. Namun, ada optimisme yang berhati-hati bahwa ia bisa kembali setelah jeda internasional.

"Saya beberapa kali berbicara dengannya lewat telepon dalam beberapa hari terakhir, dan percakapannya sangat baik. Dia terdengar sangat positif dan tampaknya sedang menuju pemulihan penuh. Kami belum menetapkan tanggal, tetapi jeda internasional memberi kesempatan yang baik untuk meninjau situasinya dan menilai kapan dia bisa kembali," kata asistennya, Aaron Danks, menjelang pertandingan Bundesliga di kandang Mainz 05 pada Sabtu.

Direktur olahraga Christoph Freund juga enggan menetapkan tanggal pasti, tetapi menegaskan bahwa kondisi Kompany berkembang ke arah yang sangat positif: "Jeda internasional akan segera tiba dan saya sangat, sangat optimistis kami akan segera bertemu dengannya lagi."

Kompany saat ini absen karena iritasi selaput otak. Pria berusia 40 tahun itu telah keluar dari rumah sakit pekan lalu.

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Selain Kompany, Bayern juga masih harus bermain tanpa Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Jamal Musiala yang cedera saat menghadapi Mainz. Menurut Danks, ada harapan Díaz dan Musiala bisa kembali "berlatih penuh bersama tim" setelah jeda internasional selama dua pekan. Ia menyebut hal itu sebagai "kemajuan yang sangat positif". Namun, pria asal Inggris itu tidak ingin menetapkan "tenggat" bagi keduanya untuk kembali bermain karena "itu sulit".

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

Sebaliknya, pelatih sementara Bayern itu memperkirakan Aleksandar Pavlovic, yang kondisinya sempat terganggu, bisa kembali bermain melawan Mainz. "Dia mengikuti seluruh sesi latihan. Kami hanya perlu menunggu untuk melihat bagaimana kondisi kakinya pulih," kata Danks. Kondisi kiper Manuel Neuer juga terlihat "baik". Namun, ia mengisyaratkan Alphonso Davies akan diistirahatkan: "Ada beberapa pemain yang akan sedikit kami istirahatkan karena beban yang tinggi. Mungkin Alphonso Davies. Kami harus berhati-hati."