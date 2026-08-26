Stadion Santiago Bernabeu menanti malam istimewa pada hari Rabu ini, bukan hanya karena Real Madrid berupaya menegaskan awal musim mereka dengan kemenangan baru atas Real Sociedad setelah kemenangan sulit atas Espanyol 2-1, tetapi juga karena sorotan akan tertuju pada satu orang yang kembali ke rumah lamanya: Jose Mourinho.

Kepulangan "Special One" ke Madrid membuka pintu analisis dan pertanyaan, apakah dia masih Mourinho yang sama, sosok berisik yang membakar ruang ganti dan garis pinggir lapangan? Jawabannya datang dari jantung media Madrid, di mana dua jurnalis Tomas Roncero dan Antonio Romero menganalisis kepribadian "Mourinho yang tenang" dalam program "SER Deportivos" di radio "Cadena SER".

Roncero menegaskan bahwa esensinya tidak berubah, tetapi waktu telah mengajarkan banyak hal kepada pelatih Portugal itu, dengan berkata: "Dia akan mempertahankan gayanya yang khas, karena setiap orang punya kepribadiannya sendiri, tetapi orang-orang berubah, kita semua berkembang, kau tahu apa yang perlu kau perkuat dari keberhasilanmu, dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kau buat."

Roncero menekankan bahwa ketenangan ini bukan sekadar akting, melainkan pelajaran keras dari 13 tahun pengalaman, seraya menambahkan: "Apa yang ada di dalam dirinya sekarang bukanlah akting. Dia berusaha menyampaikan pesan bahwa dia tahu betul apa yang tidak boleh dilakukan, dia tahu bahwa Madrid adalah peluang terakhirnya untuk kembali ke jajaran elite, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya."

Namun Roncero memperingatkan bahwa gunung berapi itu bisa meletus kapan saja jika hal-hal menyentuh inti persaingan, dengan menjelaskan: "Jika dia menghadapi keputusan wasit yang keliru atau terjadi apa pun dengan Barcelona, maka Mourinho yang kita kenal akan kembali. Dia akan menerobos garis pinggir lapangan dan menyerang wasit. Itu wajar dalam kepribadiannya, bedanya sekarang dia tidak akan mencari masalah pada tempat yang salah, sesuatu yang biasa dia lakukan dulu."

Jurnalis Madrid terkenal itu mengakui bahwa beberapa bulan lalu dia termasuk yang meragukan kepulangan Mourinho, tetapi kini dia yakin dengan versi barunya: "Mourinho yang tenang, Mourinho yang seimbang, aku menyukainya sekarang. Kita lihat apa yang akan terjadi, para pendukungnya senang, dan kami yang meragukan telah melihat perkembangannya."

Roncero menilai bahwa Mourinho adalah "ahli bedah sempurna" yang justru dibutuhkan Real Madrid setelah musim yang berakhir dengan kekacauan besar dan luka internal, dan alasannya adalah wibawa, dengan berkata: "Begitu dia memasuki ruang ganti, seberapa pun tinggi konsentrasimu, kau akan berpikir: sungguh pelatih hebat! Persis seperti Zidane yang dihormati hanya karena dia Zidane, dan seperti Ancelotti dengan kepribadiannya."

Roncero menambahkan sebuah perbandingan yang tepat: "Adapun Mourinho, kau tidak bisa main-main dengannya, kau bisa bermain lebih baik atau lebih buruk, tetapi jika kau main-main dengan Mourinho, dia tidak akan mengabaikannya."

Di sisi lain, Antonio Romero mengajak untuk bersabar dan tidak sepenuhnya terkecoh oleh ketenangan ini, seraya mengingatkan bahwa Mourinho tidak menjauh dari kontroversi, dengan merujuk pada pertemuan Real Madrid dan Benfica di Liga Champions, selebrasinya yang provokatif, kritiknya terhadap Vinicius, serta penolakannya untuk duduk di tribun VIP.

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Roncero menutup analisisnya dengan sebuah prediksi tentang para pendukung: "Dia akan mendapat tepuk tangan hangat di Bernabeu, aku tidak mengatakan berdiri sepenuhnya, tetapi pasti akan ada tepuk tangan umum, dia tidak akan terjun ke dalam kekacauan itu lagi."