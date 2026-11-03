Bintang lini tengah Liverpool, Ryan Gravenberch, mengalami retak pada tumitnya, yang membuatnya absen dari pertandingan timnya melawan Fenerbahce besok, Rabu, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Pemain asal Belanda itu duduk di bangku cadangan Liverpool sepanjang laga terakhir melawan Arsenal, yang berakhir dengan kemenangan Arsenal (1-0) di Stadion Anfield, dalam ajang Premier League.

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengungkapkan bahwa Gravenberch pertama kali menyadari masalah tersebut ketika sedang melakukan pemanasan sebelum menghadapi Arsenal.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia tidak yakin apakah pemain lini tengah tersebut akan fit untuk kembali tampil dalam pertandingan Liverpool di kandang lawan melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang di Premier League.

Iraola mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Sun" tentang waktu kembalinya pemain tengah asal Belanda itu: "Saya tidak tahu, ini sesuatu yang berkembang dari hari ke hari."

Ia menambahkan: "Ini retak pada tumit. Masalahnya terkait rasa sakit. Ia sempat merasakan ketidaknyamanan."

Ia melanjutkan: "Jika ia bisa hadir pada akhir pekan, itu bagus, dan akan sangat membantu kami. Tapi saya tidak bisa memberi tahu Anda sekarang."