Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085470656.jpgAnadolu Agency
Diterjemahkan oleh

Kapan bintang Liverpool kembali setelah cedera mendadak? Arteta merespons

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace
Premier League
R. Gravenberch
A. Iraola
Turki
Inggris
Belanda
Spanyol

Masalah muncul sebelum pertandingan melawan Arsenal

Bintang lini tengah Liverpool, Ryan Gravenberch, mengalami retak pada tumitnya, yang membuatnya absen dari pertandingan timnya melawan Fenerbahce besok, Rabu, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Pemain asal Belanda itu duduk di bangku cadangan Liverpool sepanjang laga terakhir melawan Arsenal, yang berakhir dengan kemenangan Arsenal (1-0) di Stadion Anfield, dalam ajang Premier League.

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengungkapkan bahwa Gravenberch pertama kali menyadari masalah tersebut ketika sedang melakukan pemanasan sebelum menghadapi Arsenal.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia tidak yakin apakah pemain lini tengah tersebut akan fit untuk kembali tampil dalam pertandingan Liverpool di kandang lawan melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang di Premier League.

Pertandingan berikutnya
FB

FB

Champions League

04 Nov 2026

LIV

LIV

CRY

CRY

Premier League

08 Nov 2026

LIV

LIV

Iraola mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "The Sun" tentang waktu kembalinya pemain tengah asal Belanda itu: "Saya tidak tahu, ini sesuatu yang berkembang dari hari ke hari."

Ia menambahkan: "Ini retak pada tumit. Masalahnya terkait rasa sakit. Ia sempat merasakan ketidaknyamanan."

Ia melanjutkan: "Jika ia bisa hadir pada akhir pekan, itu bagus, dan akan sangat membantu kami. Tapi saya tidak bisa memberi tahu Anda sekarang."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google