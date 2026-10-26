Harry Kane, penyerang Bayern Munich, telah tiba di ibu kota Inggris, London, untuk bersiap menghadiri gala Ballon d'Or 2026, di tengah meningkatnya keyakinan di dalam kubunya bahwa ia bisa meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola, sementara keraguan menyelimuti kehadiran legenda Argentina Lionel Messi.

Situs "Tribuna" menyebutkan bahwa Kane tiba di London setelah kemenangan Bayern Munich atas Freiburg pada hari Minggu, bersama sejumlah anggota timnya, yang menjadikan kawasan dekat London Palladium Theatre, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah gala tersebut, sebagai markas mereka.





Kapten timnas Inggris itu memiliki catatan kuat yang memperbesar peluangnya dalam persaingan, setelah meraih Sepatu Emas Eropa musim 2025-2026, dan berkontribusi dalam keberhasilan Bayern Munich merebut gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman.

Kane juga mencapai semifinal Liga Champions Eropa bersama klub asal Bavaria itu, dan menjalani perjalanan yang kuat bersama timnas Inggris di Piala Dunia, sehingga total golnya mencapai 73 gol bersama klub dan timnas di berbagai kompetisi, dengan rata-rata melampaui satu gol per pertandingan.

Jan-Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, menunjukkan dukungan jelasnya kepada penyerang tim tersebut menjelang gala, menegaskan kegembiraan klub Bavaria itu jika Kane mampu memenangkan Ballon d'Or.

Dreesen mengatakan: "Tentu saja, kami akan sangat senang jika Harry Kane memenangkan Ballon d'Or. Harry memecahkan rekor tahun demi tahun, tetapi 73 golnya bersama Bayern Munich dan timnas Inggris memiliki arti khusus kali ini".

Meski optimisme meningkat di dalam kubu Kane, persaingan tetap terbuka, mengingat adanya nama-nama lain yang menjadi kandidat peraih penghargaan, tanpa kepastian identitas pemenang sebelum pengumuman resmi.

Messi tak akan hadir di gala?

Di sisi lain, Lionel Messi, pemegang rekor jumlah terbanyak meraih Ballon d'Or dengan 8 kali, tidak diperkirakan hadir di acara gala tersebut, meski sempat muncul spekulasi mengenai kemungkinan ia menyerahkan salah satu penghargaan.

Menurut situs tersebut, bintang Argentina itu menjalani jadwal yang padat dalam beberapa hari terakhir, setelah terbang ke kota Oviedo untuk menerima penghargaan di acara penghargaan Putri Asturias, sebelum kembali ke Amerika Serikat untuk tampil bersama Inter Miami dalam pertandingannya melawan New York Red Bulls.

Messi juga menghadiri turnamen Piala Messi pada hari Minggu, yang membuat perjalanannya ke London untuk menghadiri gala menjadi hal yang sulit terjadi.

Acara Ballon d'Or 2026 digelar di London, untuk merayakan 70 tahun peluncuran penghargaan tersebut, yang pertama kali diberikan kepada Stanley Matthews pada tahun 1956, di tengah penantian untuk mengetahui identitas peraih penghargaan utama dan penghargaan individu lainnya.











