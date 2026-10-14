Kane: Olise melakukan kesalahan, pemain Viking suka berguling dan membuang-buang waktu

Harry Kane, striker Bayern Munich, mengatakan bahwa kartu merah yang diterima rekannya Michael Olise mengubah segalanya, dalam laga timnya menghadapi Viking asal Norwegia (3-3) di Liga Champions Eropa, Selasa kemarin, seraya menegaskan bahwa pemain Prancis itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya.

Kane berkomentar tentang peristiwa dalam pertandingan tersebut, dengan mengatakan dalam pernyataan kepada media usai laga: "Itu adalah babak pertama yang buruk dari kami. Kami memulai babak kedua dengan baik, dan kami berjuang untuk kembali. Tetapi kartu merah itu mengubah segalanya bagi kami. Dia (Olise) akan sangat frustrasi, dan dia harus bertanggung jawab. Itu adalah kesalahan, dan kesalahan bisa terjadi. Dia harus belajar dari itu."

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Dia menambahkan: "Ini sangat disayangkan karena ada laga-laga penting di depan kami. Kami seharusnya menang di pertandingan ini dengan penampilan yang kami tunjukkan di babak kedua. Tetapi ketika Anda melakukan kesalahan seperti itu, Anda akan dihukum."

Dia melanjutkan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky": "Tanpa kartu merah itu, kami pasti akan terus melanjutkan, menghukum mereka, dan mengakhiri pertandingan dengan kuat. Tetapi inilah sepak bola, Anda harus cerdas dan cerdik pada momen-momen seperti ini, dan Anda harus mengendalikan emosi Anda."

Kane meneruskan: "Kami akan saling merapatkan barisan, dan memastikan kami berkembang sebagai sebuah kelompok. Kami menang bersama, dan kami kalah serta bermain imbang bersama. Kami tahu kami perlu menghilangkan kesalahan-kesalahan itu, dan kami akan melakukannya."

Provokasi Tripic

Menanggapi pertanyaan tentang apakah Zlatko Tripic, kapten Viking, berhasil memprovokasinya, striker Inggris itu berkata: "Tidak, saya tidak berpikir begitu. Itu bagian dari sepak bola. Dia pemain cerdas yang suka mendapatkan tendangan bebas, berguling-guling, dan membuang-buang waktu."

Dia melanjutkan: "Anda menghadapi pemain seperti dia sepanjang waktu. Hari ini, hal itu berhasil baginya. Wasit tidak sepenuhnya mampu mengendalikan hal tersebut, tetapi itulah yang terjadi."

Tripic hadir dalam momen-momen paling menonjol dalam pertandingan di Stadion Lays Arena, di mana dia mengeksekusi tendangan sudut yang disambut sundulan Gianni Stensness ke gawang tim Bayern, hanya setelah 70 detik.

Dan pada akhirnya, dia mengirimkan bola silang ke tiang jauh, yang dimasukkan pemain pengganti Herman Haugen ke dalam gawang, untuk mencetak gol penyeimbang (3-3) bagi Viking.

Di antara dua gol tersebut, Tripic memiliki peran penentu ketiga, karena dia memprovokasi Michael Olise hingga pemain itu kehilangan kendali atas emosinya. Bintang Prancis itu melempar bola ke arah wajah kapten Viking, dan mendapat dua kartu kuning kemudian diusir keluar.



