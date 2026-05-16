Kane menutup musim Bundesliga dengan gemilang berkat hat-trick dalam laga perpisahan Bayern

Harry Kane membawa Bayern München mengalahkan 1. FC Köln dengan hat-trick pada Sabtu sore. Juara bertahan itu menang 5-1 atas tim yang baru promosi pada pekan terakhir Bundesliga. Dengan demikian, Kane telah mencetak sebanyak 36 gol liga musim ini. Di Allianz Arena, pertandingan tersebut juga diwarnai oleh perpisahan para pemain serta pertandingan terakhir wasit Deniz Aytekin.

Sebelum kick-off, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro, dan Nicolas Jackson diantar perpisahan oleh Bayern. Vincent Kompany juga melakukan banyak perubahan dalam susunan timnya, termasuk mengembalikan Manuel Neuer, Dayot Upamecano, dan Luis Díaz ke starting line-up. Bayern segera menguasai permainan, meski butuh waktu sebentar sebelum peluang nyata pertama muncul.

Setelah peringatan dari Kane, yang melepaskan tembakan melebar setelah umpan dari Jamal Musiala, gol pembuka akhirnya tercipta pada menit kesepuluh. Musiala mengirim umpan silang dari sisi kanan, Joshua Kimmich menyundul bola, dan Kane kemudian mencetak gol dengan tendangan voli yang apik: 1-0. Tiga menit kemudian, pemain Inggris itu menggandakan keunggulan dari tendangan bebas yang diambil dari jarak dekat, setelah Musiala dijatuhkan di tepi kotak penalti.

Köln sempat bangkit. Musiala mengoper bola kepada Said El Mala, yang tak terbendung dengan kecepatannya dan dengan tenang mencetak gol ke gawang Neuer: 2-1. Namun, pertandingan tetap menegangkan, karena Bayern kembali mencetak gol empat menit kemudian melalui Tom Bischof. Gelandang tersebut melepaskan tendangan rendah dari jarak jauh setelah umpan dari Lennart Karl.

Bayern tetap menjadi tim yang paling berbahaya setelah itu. Upaya Luis Díaz digagalkan oleh Marvin Schwäbe, sementara Musiala masih membentur tiang gawang sesaat sebelum jeda setelah menerima umpan terobosan dari Kane. Köln hanya mampu membalas dengan serangan balik sporadis dan tertinggal 3-1 saat turun minum.

Setelah jeda, Köln bermain lebih menyerang dan menguasai bola lebih banyak. Linton Maina langsung mengancam setelah masuk sebagai pemain pengganti, dan Marius Bülter pun nyaris mencetak gol lewat sundulan. Di sisi lain, pemain berbakat Lennart Karl membentur tiang gawang, sementara Díaz beberapa kali muncul sebagai ancaman di sekitar kotak penalti.

Di menit-menit akhir, Kane secara definitif menentukan hasil pertandingan dan melengkapi hat-trick sang top skorer. Goretzka merebut bola di lini tengah dan mengoper ke striker tersebut, yang melepaskan tembakan dari jarak jauh ke sudut kiri gawang: 4-1. Dengan demikian, Kane mencatatkan total 70 gol dan assist musim ini untuk klubnya.

Setelah itu, Guerreiro dan Jackson yang akan hengkang diperbolehkan masuk sebagai pemain pengganti, sementara Neuer harus keluar lapangan karena cedera betis. Jackson, yang akan kembali ke Chelsea setelah musim ini berakhir, mengakhiri pertandingan terakhirnya bersama Bayern dengan sebuah gol. Penyerang tersebut dilepaskan oleh Díaz dan menyelesaikan peluang dari jarak dekat dengan tenang: 5-1.