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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Kane menorehkan sejarah di Jerman: 100 gol dan rekor baru

Bayern Munich vs Union Berlin
Bayern Munich
Union Berlin
Bundesliga
H. Kane
Jerman
Inggris

Harry Kane melampaui para legenda Bundesliga

Penyerang Inggris Harry Kane terus menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Liga Jerman, setelah mencetak gol ke-100 di kompetisi tersebut pada laga yang tengah berlangsung antara timnya, Bayern Munich, melawan tamunya Union Berlin, di Stadion "Allianz Arena", dalam pekan keempat Bundesliga.

Raksasa Bavaria itu mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas; Kane berhasil menambah gol kedua pada menit ke-39 melalui penalti yang diperoleh rekannya Michael Olise, lalu dieksekusi dengan cemerlang oleh sang kapten Inggris dengan tendangan keras ke arah kanan kiper.

Menurut jaringan angka dan statistik internasional "Squawka", Kane menjadi pemain tercepat dalam sejarah Liga Jerman yang mencapai 100 gol, meraih angka fenomenal ini hanya dalam 98 pertandingan, mengungguli seluruh legenda kompetisi tersebut sepanjang sejarahnya.

Sang mesin gol Inggris tengah menjalani era emas yang luar biasa bersama Bayern Munich sejak bergabung pada musim panas 2023 dari Tottenham; ia telah membawa tim Bavaria itu naik ke podium juara Liga Jerman dua kali, dan Piala Super Jerman dua kali, ditambah gelar Piala Jerman.

Di level individu, Kane menancapkan dominasi mutlaknya atas berbagai penghargaan; dengan bertakhta sebagai top skor Liga Jerman dalam tiga musim terakhir secara beruntun, meraih penghargaan Pemain Musim Ini di Bundesliga untuk edisi (2024-2025), serta merebut penghargaan Sepatu Emas sebagai top skor terbaik di Eropa pada musim (2023-2024) dan (2025-2026).

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