Inggris kalah 2-3 dari Spanyol dalam laga Nations League yang spektakuler pada Sabtu malam. Tim asuhan Thomas Tuchel membalikkan ketertinggalan awal menjadi keunggulan 2-1 di Wembley, tetapi melihat sang juara dunia bangkit sepenuhnya pada babak kedua lewat Álex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sebelum dua gol Spanyol itu, Harry Kane gagal mencetak gol ketiga Inggris dari titik penalti lewat sebuah kegagalan langka.

Tuchel membuat kejutan sebelum laga dengan lebih memilih James Trafford ketimbang Jordan Pickford dan memasang Jarell Quansah di sisi kanan pertahanan alih-alih Trent Alexander-Arnold. Myles Lewis-Skelly memulai laga di lini tengah bersama Elliot Anderson. Spanyol kehilangan Eric García karena cedera sesaat sebelum kick-off dan memasukkan Marc Pubill sebagai pengganti.

Spanyol mendapat awal yang sempurna. Bek Inggris Marc Guéhi terlalu lama menguasai bola pada menit kedua, lalu Lamine Yamal merebutnya dengan cerdik dan menaklukkan Trafford dengan tenang: 0-1. Tak lama kemudian Ferran Torres sempat menggandakan keunggulan, tetapi golnya dianulir karena offside.

Inggris bangkit, meski peluang-peluang terbaik pada awalnya tetap menjadi milik Spanyol. Trafford menggagalkan gol 0-2 Ferran dengan kakinya setelah 16 menit. Sang penyerang tak lama berselang kembali berhadapan satu lawan satu dengan kiper, tetapi tembakannya melebar dan menyia-nyiakan peluang emas. Dani Olmo juga nyaris mencetak gol setelah kerja awal yang bagus dari Yamal.

Berlawanan dengan jalannya pertandingan, Inggris menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Anderson merebut bola, lalu Anthony Gordon dan Jude Bellingham melancarkan serangan balik cepat yang diselesaikan dengan tenang oleh Gordon. Empat menit kemudian, Harry Kane menanduk umpan silang Nico O'Reilly menjadi gol untuk 2-1 setelah blok yang aneh dan gagal dari Marc Cucurella.

Setelah jeda, Inggris mendapat peluang emas untuk menjauh. Bellingham mendapatkan penalti setelah intervensi VAR menyusul pelanggaran Rodri, tetapi Kane sedikit terpeleset dan melepaskan bola keras membentur mistar. Dengan itu, sang kapten menyia-nyiakan peluang besar untuk membuat skor menjadi 3-1.

Kegagalan itu harus dibayar mahal oleh Inggris. Álex Baena dan Mikel Oyarzabal masuk ke lapangan, dan tak lama kemudian Spanyol memanfaatkan hilangnya bola dari O'Reilly. Olmo menemukan Baena, yang melepaskan tembakan masuk untuk membuat skor menjadi 2-2 dari tepi kotak penalti.

Bukayo Saka setelah itu juga nyaris membawa Inggris kembali unggul, tetapi gol penentu justru lahir di sisi lain. Baena mengirim Oyarzabal menembus pertahanan Inggris pada menit ke-74, lalu sang pemain pengganti mencungkil bola dengan halus melewati Trafford untuk 2-3. Inggris tak mampu bangkit lagi dari pukulan itu dan dengan demikian kalah pada pertandingan grup pertama Nations League dari sang juara dunia.







