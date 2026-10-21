Bayern Munich bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions pada Rabu. Harry Kane kembali berperan penting bagi klub papan atas Jerman itu lewat satu assist dan satu gol, tetapi kontribusinya tidak cukup untuk menghasilkan kemenangan.

Arsenal mendapat pukulan awal ketika Bukayo Saka harus keluar karena cedera sebelum laga berjalan 15 menit. Penggantinya, Eberechi Eze, membawa Arsenal unggul 1-0 setelah dengan cerdik lolos dari jebakan offside Bayern.

Bayern bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah 35 menit. Kane mengirim umpan brilian kepada Alphonso Davies, yang menaklukkan David Raya dari jarak dekat. Arsenal nyaris kembali unggul lewat Riccardo Calafiori, tetapi tidak ada gol tambahan pada babak pertama.

Awal babak kedua berlangsung sengit, dengan Manuel Neuer dan Raya melakukan penyelamatan gemilang. Ismael Saibari kemudian tiba-tiba muncul di posisi berbahaya, tetapi tembakannya melenceng saat ia berada dalam posisi offside. Kedua tim jelas sama-sama mengincar kemenangan.

Bayern mendapat penalti setelah laga berjalan satu jam ketika Gabriel Magalhães melakukan handball yang merugikan timnya. Kane maju sebagai eksekutor dan menuntaskannya dengan sempurna. Ia kini telah mencetak gol dalam sepuluh pertandingan Liga Champions berturut-turut. Cristiano Ronaldo pernah mencetak gol dalam sebelas pertandingan beruntun di kompetisi tersebut.

Permainan berlangsung silih berganti, dan Konrad Laimer melepaskan tembakan yang melenceng tipis setelah serangan balik cepat. Raya kemudian menggagalkan peluang pemain pengganti Luis Díaz. Sementara itu, waktu terus berjalan di Allianz Arena dan kemenangan penting bagi Bayern kian dekat.

Namun, kemenangan itu tidak terwujud. Setelah sebuah serangan apik, Declan Rice mencetak gol penyeimbang 2-2 untuk Arsenal. Neuer masih sempat menepis tembakan keras Jurriën Timber ke atas mistar. Satu poin yang pantas bagi tim tamu, yang menjadi finalis Liga Champions musim lalu tetapi kalah di partai puncak.