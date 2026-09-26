Para pemain timnas Inggris mengakui kekuatan Spanyol, usai kekalahan 3-2 di Stadion Wembley pada laga pertama UEFA Nations League. Namun pada saat yang sama, mereka menegaskan bahwa perbedaan antara kedua tim tidaklah besar, dan bahwa "The Three Lions" telah menyia-nyiakan peluang untuk meraih hasil yang berbeda.

Kapten timnas Inggris Harry Kane berkata: "Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa kami tampil bagus di Piala Dunia, tetapi kami tidak mampu mempertahankannya sepanjang 90 menit. Mungkin sesuatu yang serupa terjadi pada kami hari ini."

Ia menambahkan: "Kami bermain melawan juara dunia dan juara Eropa, dan kami tampil bagus. Di hari yang lain, kami pasti akan menang. Kami harus mengambil sisi positifnya, memulihkan diri, dan mencoba lagi beberapa hari ke depan."

Kane juga menanggapi pertanyaan tentang apakah putusan yang dikeluarkan pekan ini dalam kasus Manchester City, yang mencakup 115 dakwaan terkait pelanggaran keuangan, telah memecah konsentrasi para pemain timnas, dengan mengatakan: "Ada sedikit pembahasan mengenai hal itu, tetapi kami berlatih bersama timnas, dan ini menjadi keuntungan besar bagi kami; kami mengesampingkan sepak bola klub, dan pekan ini bukan pengecualian."

Di sisi lain, Anthony Gordon menggambarkan kekalahan Inggris sebagai "peluang yang terbuang", sambil menegaskan bahwa kesalahan menghadapi tim sebesar Spanyol menjadi mahal harganya.

Ia berkata: "Ini pertandingan yang hebat, dan beberapa serangan berkelas tinggi, tetapi dalam pertandingan seperti ini, kesalahan sangat mahal harganya. Selalu ada perasaan bahwa kamulah yang memberikan kemenangan itu, alih-alih mereka yang merebutnya."

Gordon menyinggung penalti yang gagal dieksekusi Kane, menganggap bahwa mencetaknya akan menempatkan Inggris pada posisi yang lebih baik untuk menyudahi pertandingan. Ia berkata: "Itu menempatkan kami pada posisi yang sangat baik. Penalti bisa saja terjadi, dan ia jarang menggagalkannya, jadi kami memaafkannya."

Sang pemain sayap menegaskan bahwa kedua tim memiliki level yang berdekatan, sambil menambahkan: "Saya tidak merasa ada perbedaan; saya merasa kami setara. Jika penalti itu dicetak, kami bisa menang."

Pada saat yang sama, Gordon mengakui kualitas timnas Spanyol, dengan mengatakan: "Mereka yang terbaik di dunia bukan tanpa alasan. Ketika skor menjadi 3-2, kamu bisa melihat kemampuan mereka mengontrol bola."

Ia juga mengomentari pergantiannya saat pertandingan, dengan mengatakan: "Hal ini selalu mengecewakan saya, tetapi malam ini saya merasa mungkin itu keputusan yang tepat karena saya sedikit kelelahan."

Sementara itu, bek Jarell Quansah memuji timnas Spanyol, dan berkata: "Mereka juara dunia, tim terbaik di dunia, dan kami tampil dengan pertandingan yang kuat. Kami berharap dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan meraih hasil positif pada pertandingan kami berikutnya melawan mereka."